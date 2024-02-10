Adu Latar Belakang Pendidikan Lettu Muhammad Fardana dengan Enji Baskoro Mantan Suami Ayu Ting Ting

JAKARTA- Mengupas adu latar belakang pendidikan Lettu Muhammad Fardana dengan Enji Baskoro mantan suami Ayu Ting Ting. Keduanya sama-sama memiliki hubungan dengan pelantun Geboy Mujaer.

Berikut adu latar belakang pendidikan Lettu Muhammad Fardana dengan Enji Baskoro mantan suami Ayu Ting Ting:

- Lettu Muhammad Fardana

Lettu Muhammad Fardana menjabat sebagai Komandan Kompi Bantuan (Dankiban) periode 2023 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2016. Dengan jabatan tersebut, Muhammad Fardana pernah didapuk melatih para prajurit Yonif 509/Raider Jember dengan materi teknik pengoperasian GPS, ompas bintang, serta materi offline maps.

Prestasi dan kinerja yang mentereng membuat Muhammad Fardana berkesempatan untuk menjalani pendidikan militer di Jepang. Dilihat di akun Instagram @queenofdepok, tampak video kala Fardana mengenakan seragam Akmil Jepang.

Selain itu, Lettu Muhammad Faradhana bertugas di Yonif 509/Balawara Yudha, Jember, Jawa Timur. Pria yang biasa disapa Derazela itu memang relatif tampan dengan postur tubuh tinggi dan gagah.

Tetapi selain tampan Lettu Muhammad Faradhana juga memiliki prestasi diusianya yang masih muda. Ia diketahui pernah menjalani pendidikan militer di Jepang selama 2 tahun.