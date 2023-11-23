Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nilai Ujian Bagus, Siswa SD Girang Dapat Hadiah Ayam Goreng dari Mama

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |16:05 WIB
Nilai Ujian Bagus, Siswa SD Girang Dapat Hadiah Ayam Goreng dari Mama
Siswa SD dapat hadiah ayam goreng karena nilai ujiannya bagus (Foto: South China Morning Post)
A
A
A

JAKARTA - Hati netizen tersentuh melihat tingkah seorang anak yang melompat girang karena diberikan hadiah oleh ibunya. Berkat nilai ujian yang jauh lebih baik dibanding nilai sebelumnya, sang ibunda bangga kepadanya.

Viral seorang siswa SD laki-laki bernama Xu Lang di China mendapat nilai lebih baik hanya sedikit dari ujian sekolah sebelumnya. Si anak yang masih sekolah dasar itu pun memamerkan nilai ujian ke ibunya.

Tak disangka, si ibu merespons sangat bangga. Tak hanya mengapresiasi secara verbal, ibu dari bocah tersebut bahkan memberikan hadiah spesial buat anak-laki-lakinya.

 BACA JUGA:

Bukan sesuatu yang besar atau mahal, tapi hadiah itu sangat disukai Xu Lang, yaitu ayam goreng potongan ceker. Ya, ceker ayam adalah kesukaan si bocah ini.

"Lihat bu, nilaiku naik 4 poin," kata bocah itu, dikutip dari South China Morning Post, Kamis (23/11/2023).

"Bagus, aku akan menghadiahimu ceker ayam buat makan malam, ya. Kamu mau kan?" ibunya bertanya.

 BACA JUGA:

"Mau," kata Xu sambil tersenyum seharian.

Kenaikan 4 poin bukan sesuatu yang besar, tapi apresiasi si ibu atas kenaikan nilai anaknya itu jauh lebih berarti. Laporan SCMP pun menjelaskan bahwa dengan perlakuan si ibu yang seperti itu, anaknya tidak stres dan tetap mau belajar di sekolah.

"Yang saya paling doakan untuk Xu adalah dia bisa sehat dan bahagia. Prestasi akademis yang baik hanyalah bonus. Selama dia bisa melakukan perbaikan, itu sudah cukup," terang si ibu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement