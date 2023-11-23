Nilai Ujian Bagus, Siswa SD Girang Dapat Hadiah Ayam Goreng dari Mama

JAKARTA - Hati netizen tersentuh melihat tingkah seorang anak yang melompat girang karena diberikan hadiah oleh ibunya. Berkat nilai ujian yang jauh lebih baik dibanding nilai sebelumnya, sang ibunda bangga kepadanya.

Viral seorang siswa SD laki-laki bernama Xu Lang di China mendapat nilai lebih baik hanya sedikit dari ujian sekolah sebelumnya. Si anak yang masih sekolah dasar itu pun memamerkan nilai ujian ke ibunya.

Tak disangka, si ibu merespons sangat bangga. Tak hanya mengapresiasi secara verbal, ibu dari bocah tersebut bahkan memberikan hadiah spesial buat anak-laki-lakinya.

Bukan sesuatu yang besar atau mahal, tapi hadiah itu sangat disukai Xu Lang, yaitu ayam goreng potongan ceker. Ya, ceker ayam adalah kesukaan si bocah ini.

"Lihat bu, nilaiku naik 4 poin," kata bocah itu, dikutip dari South China Morning Post, Kamis (23/11/2023).

"Bagus, aku akan menghadiahimu ceker ayam buat makan malam, ya. Kamu mau kan?" ibunya bertanya.

"Mau," kata Xu sambil tersenyum seharian.

Kenaikan 4 poin bukan sesuatu yang besar, tapi apresiasi si ibu atas kenaikan nilai anaknya itu jauh lebih berarti. Laporan SCMP pun menjelaskan bahwa dengan perlakuan si ibu yang seperti itu, anaknya tidak stres dan tetap mau belajar di sekolah.

"Yang saya paling doakan untuk Xu adalah dia bisa sehat dan bahagia. Prestasi akademis yang baik hanyalah bonus. Selama dia bisa melakukan perbaikan, itu sudah cukup," terang si ibu.