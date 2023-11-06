Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ilmuwan Menguji Tanah pada Situs yang Tercatat dalam Alkitab

Richard Ariyanto , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:30 WIB
Ilmuwan Menguji Tanah pada Situs yang Tercatat dalam Alkitab
Peneliti teliti kandungan tanah yang tercatat dalam Alkitab (Foto: Daily Mail)
A
A
A

JAKARTA - Para ilmuwan dari tiga universitas di Turki, Universitas Teknik Istanbul (ITU), Universitas Andrew dan Universitas Agri Ibrahim Cecen (AICU), menguji kandungan tanah pada sebuah situs di Gunung Ararat dan Bahtera Nuh. Situs itu tercatat dalam Alkitab.

Mereka menguji di puncak Gunung Ararat di Turki, yang diyakini memiliki tanda-tanda keberadaan Bahtera Nuh seperti di dalam Alkitab. Tanah di sana diuji kandungannya yang mungkin ada reruntuhan Bahtera Nuh.

Setelah mengumpulkan sampel tanah dan batu di lokasi dan mengujinya di Universitas Teknik Istanbul, para peneliti menemukan fakta. Saat itu diperkirakan ada manusia di sekitar wilayah tersebut antara tahun 5500 dan 3000 sebelum Masehi (SM).

 BACA JUGA:

Wakil rektor profesor AICU Faruk Kaya mengatakan hal itu tidak cukup untuk menunjukkan bukti adanya Bahtera Nuh, dan para peneliti masih jauh dari kemungkinan untuk menunjukkan hal tersebut. Namun, hasilnya juga menunjukkan aktivitas manusia di daerah tersebut pada saat beberapa orang percaya bahwa Bahtera Nuh sudah ada, alias periode Kalkolitik.

Sesuai teks yang tertulis, sepasang hewan menaiki perahu, sehingga setelah banjir, mereka dapat menetap kembali. Kitab Al-Qur'an juga memuat kisah Nabi Nuh ini. Pencarian Bahtera Nuh dimulai pada zaman dahulu di pegunungan Ararat karena Kitab Kejadian menunjukkan di sanalah bahtera itu mendarat.

Dari Josephus hingga Sir Walter Raleigh hingga para peneliti masa kini, mereka yang tertarik dengan bahtera tersebut telah berspekulasi tentang di mana bahtera itu berada. Situs Durupınar, yang terletak di Kota Doğubayazıt, Turki, adalah tempat tim arkeolog dari ITU, AICU dan Andrew University bekerja. Situs ini telah menjadi subyek sengketa. Banyak arkeolog tidak percaya bukti fisik bahtera telah ditemukan pada saat ini. Ahli geologi Lorence Gene Collins menerbitkan makalah yang menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan formasi batuan, bukan bukti adanya bahtera.

 BACA JUGA:

Para peneliti merupakan kolaborasi dari Istanbul Technical University (İTÜ), Andrew University, and Ağrı İbrahim Çeçen University (AİÇÜ). Mereka sudah meneliti di situs itu selama setahun dan mengumpulkan sampel tersebut dan diteliti di laboratorium ITU.

Walaupun demikian, Dr Andrew Snelling, kreasionis muda Bumi dengan gelar Ph.d dari University of Sydney pernah mengatakan bahwa saat kejadian banjir besar itu, gunung Ararat belum terjadi. Alasan sebabnya adalah gunung Ararat baru terbentuk setelah air sudah surut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement