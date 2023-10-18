Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |12:22 WIB
Riwayat Pendidikan Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo
Riwayat pendidikan Mahfud MD (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Riwayat pendidikan Mahfud MD menarik untuk disimak. Saat ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu baru saja ditunjuk untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (18/10/2023) Mahfud MD memiliki nama panjang Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., namun sering kali dipanggil dengan nama Mahfud MD. Lalu bagaimana riwayat pendidikannya?

Dahulu Mahfud pernah mengikuti pesantren di Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura, sekaligus mengikuti jenjang Sekolah dasar Negeri Waru Pamekasan, Madura. Setelah lulus SD, Mahfud melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi dalam Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura yang saat ini sudah setara dengan SMP. Lalu melanjutkannya lagi di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta yang saat ini setara dengan SMA. Dalam PHIN, Mahfud banyak belajar mengenai hukum dan tata negara.

Lulus dari SMA, Mahfud tak tinggal diam, dia menaikan derajat pendidikannya hingga S3. Saat Strata 1, Mahfud meniti ilmu dalam Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum Tata Negara, fakultas hukum. Ternyata Mahfud memiliki 2 gelar S1 selain dari UII, dia juga menempuh pendidikannya di Universitas Gadjah mada, Jogja, dengan jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra dan kebudayaan.

Telusuri berita edukasi lainnya
