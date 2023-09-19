5 Contoh Surat Sakit Sekolah SD, SMP, SMA/SMK

JAKARTA - Contoh surat sakit sekolah SD, SMP, SMA/SMK bisa disimak dalam artikel ini. Cara membuatnya pun tidak perlu dituliskan dalam format yang panjang.

Terpenting adalah ada etika dan sopan santun yang perlu diperhatikan dari pengirim kepada penerima surat. Apalagi, surat ini ditujukan kepada wali kelas di sekolah.

Dalam isi surat pun harus dijelaskan keterangan tentang alasan mengapa murid tersebut tidak bisa hadir ke sekolah, disertakan nama lengkap anak, tanggal ketidakhadiran.

Berikut adalah lima contoh surat sakit sekolah SD, SMP, SMA/SMK

-Contoh surat pertama

Tarakan, 24 Mei 2023

Yth. Ibu Mahmudah

Wali Kelas XII IPA 1

SMA N 1 Tarakan

Saya orangtua dari Muhammad Zhafran, siswa kelas XII IPA 1, SMAN 1 Tarakan yang beralamat Perumahan Bukit Damai Sentosa Blok Y No. 5, Tarakan. Bermaksud meminta izin atas ketidakhadiran Zhafran dalam mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana biasa karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu sakit cacar air.

Untuk mengurangi risiko penularan kepada teman-teman lainnya, saya sebagai orangtua memohon izin untuk tidak hadir hingga waktu yang tidak bisa dipastikan.

Demikian, atas perhatian dan maklum dari Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Orangtua Muhammad Zhafran