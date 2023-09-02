Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Pelajar SMA Jago Debat soal Hukum demi Membela Ayahnya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:24 WIB
Viral Pelajar SMA Jago Debat soal Hukum demi Membela Ayahnya
Pelajar tantang Kapolri berdebat soal hukum demi membela ayahnya (Foto: Twitter @tanyarlfess))
JAKARTA - Seorang remaja SMA yang diketahui bernama Kate Victoria Lim mendadak viral setelah dia mendatangi Mabes Polri. Dia berani menantang debat Kapolri Jenderal Listyo Sigit demi mencari keadilan atas kasus sang ayah.

Ayahnya adalah seorang pengacara yang sedang terjerat kasus pencemaran nama baik karena membuat konten sarang mafia. Kasus ini sedang dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Kate mendatangi Mabes Polri dan membuat undangan debat terbuka lantaran tak percaya dengan Polri. Ia menantang kepolisian untuk menangani kasus ayahnya secara terbuka.

“Saya sebagai anak dari korban berkeinginan agar aparat kepolisian bisa membahas kasus ayah saya secara terbuka di depan umum dan media, agar masyarakat bisa menilai," ujar Kate dalam sebuah video di Bareskrim Polri, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Menurutnya, seharusnya ayahnya yang merupakan seorang advokat tidak bisa dipidanakan karena sedang menjalankan tugasnya dan membela kliennya yang mengalami tindak pemerasan oleh jaksa.

Keterangan dari Kate yang tersebar di media sosial cukup viral hingga banyak netizen yang ikut membela ayah Kate. Tak sedikit juga netizen yang kagum dengan kemampuan berbicara Kate, padahal hanya seorang anak SMA.

