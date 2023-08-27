Peneliti Stanford University Temukan Cara Baru untuk Memangkas Tagihan Listrik di Rumah

JAKARTA – Berapa tagihan listrik bulanan yang harus kamu atau orangtuamu bayar? Cat di rumah terkadang membuat hawa di dalam rumah menjadi lebih panas alhasil kita menyalakan AC menjadi lebih sering. Peneliti Stanford University punya solusinya.

Dilansir dari sciencealert.com, Senin (28/8/2023) bahwa ilmuwan di Universitas Stanford mendesain cat baru yang bisa mengurangi tekanan dari AC dan penghangat ruangan. Cat ini tersedia dengan berbagai warna.

Cat ini sanggup untuk memantulkan 80% infrared yang berasal dari matahari, yang berarti bisa memantulkan 10 kali lebih banyak daripada cat warna konvensional lainnya. Perlu diketahui, cat ini bisa dipakai secara hybrid, bisa menahan panas masuk jika dicat diluar dan bisa mempertahankan panas jika dipakai di dalam ruangan.

Saat diuji coba di ruangan yang hangat, cat ini mengurangi energi yang dibutuhkan AC untuk mendingginkan ruangan hampir 21%. Sebaliknya, cat ini bisa mengurangi energi yang digunakan pemanas ruangan sebanyak 36%.