Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti Stanford University Temukan Cara Baru untuk Memangkas Tagihan Listrik di Rumah

Richard Ariyanto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |08:10 WIB
Peneliti Stanford University Temukan Cara Baru untuk Memangkas Tagihan Listrik di Rumah
Peneliti Stanford temukan kiat untuk memangkas tagihan listrik bulanan lewat cat tembok (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berapa tagihan listrik bulanan yang harus kamu atau orangtuamu bayar? Cat di rumah terkadang membuat hawa di dalam rumah menjadi lebih panas alhasil kita menyalakan AC menjadi lebih sering. Peneliti Stanford University punya solusinya.

Dilansir dari sciencealert.com, Senin (28/8/2023) bahwa ilmuwan di Universitas Stanford mendesain cat baru yang bisa mengurangi tekanan dari AC dan penghangat ruangan. Cat ini tersedia dengan berbagai warna.

 BACA JUGA:

Cat ini sanggup untuk memantulkan 80% infrared yang berasal dari matahari, yang berarti bisa memantulkan 10 kali lebih banyak daripada cat warna konvensional lainnya. Perlu diketahui, cat ini bisa dipakai secara hybrid, bisa menahan panas masuk jika dicat diluar dan bisa mempertahankan panas jika dipakai di dalam ruangan.

 BACA JUGA:

Saat diuji coba di ruangan yang hangat, cat ini mengurangi energi yang dibutuhkan AC untuk mendingginkan ruangan hampir 21%. Sebaliknya, cat ini bisa mengurangi energi yang digunakan pemanas ruangan sebanyak 36%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement