Viral Pelajar SD Bikin Heboh saat Joget di Jalan Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Video viral memperlihatkan aksi tiga orang pelajar berjoget di tengah jalan tol Jakarta-Cikampek. Aksi mereka viral di media sosial.

Atas aksinya itu, pihak sekolah pun langsung memanggil orangtua ketiga pelajar tersebut untuk dimintai keterangan. Video aksi 3 pelajar SDN Gintung Kerta Dua, kecamatan Klari, Karawang ini viral.

Ketiga pelajar tersebut melakukan aksi berbahaya di tengah tol Jakarta Cikampek tepatnya di KM 56. Dalam video itu, ketiga pelajar yang menggunakan seragam pramuka masuk ke tengah jalan tol sambil berjoget.

Mereka seolah olah tidak merasa takut meski kondisi jalan sedang ramai kendaraan. Sekolah berharap pelajar lainnya tidak meniru aksi ketiga pelajar SD itu. Apalagi bagi pelajar yang bersekolah dekat jalan tol.

(Marieska Harya Virdhani)