Ribuan Pelajar Kibarkan Bendera Merah Putih Sepanjang 17 Km Sambut HUT Kemerdekaan RI

SULAWESI TENGGARA - Ribuan pelajar SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 kilometer, Selasa (15/8/2023). Mereka juga dibantu oleh para guru dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI.

Sebanyak 18 ribu pelajar ikut berpartisipasi. Dengan melibatkan seluruh kepala sekolah serta para guru, bendera merah putih tersebut dibentangkan di sepanjang jalan by pass kota Kendari hingga ke kecamatan Konda, lintas kabupaten Konawe Selatan.

Bendera sepanjang 17 kilometer ini merupakan hasil karya para siswa-siswi. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan keharmonisan serta semangat patriotisme bagi kalangan pelajar khususnya dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Yusmin mengatakan proses pembuatan bendera sepanjang 17 kilometer ini membutuhkan waktu selama 2 minggu. Sejumlah SMK yang terlibat dalam pembuatan bendera sepanjang 17 kilometer ini di antaranya SMK 3 dan 4 Kendari, SMK 1 dan 4, SMK 3 Baubau dan Raha serta SMK 1 Kolaka.

