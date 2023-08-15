Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ribuan Pelajar Kibarkan Bendera Merah Putih Sepanjang 17 Km Sambut HUT Kemerdekaan RI

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:51 WIB
Ribuan Pelajar Kibarkan Bendera Merah Putih Sepanjang 17 Km Sambut HUT Kemerdekaan RI
Pelajar kibarkan bendera sepanjang 17 kilometer (Foto: Febriyono Tamenk)
A
A
A

SULAWESI TENGGARA - Ribuan pelajar SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 kilometer, Selasa (15/8/2023). Mereka juga dibantu oleh para guru dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI.

Sebanyak 18 ribu pelajar ikut berpartisipasi. Dengan melibatkan seluruh kepala sekolah serta para guru, bendera merah putih tersebut dibentangkan di sepanjang jalan by pass kota Kendari hingga ke kecamatan Konda, lintas kabupaten Konawe Selatan.

 BACA JUGA:

Bendera sepanjang 17 kilometer ini merupakan hasil karya para siswa-siswi. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan keharmonisan serta semangat patriotisme bagi kalangan pelajar khususnya dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya.

 BACA JUGA:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Yusmin mengatakan proses pembuatan bendera sepanjang 17 kilometer ini membutuhkan waktu selama 2 minggu. Sejumlah SMK yang terlibat dalam pembuatan bendera sepanjang 17 kilometer ini di antaranya SMK 3 dan 4 Kendari, SMK 1 dan 4, SMK 3 Baubau dan Raha serta SMK 1 Kolaka.

(Marieska Harya Virdhani)

