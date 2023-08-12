Kreatif! Mahasiswa Pamerkan Busana Batik Merah Putih dengan Motif Unik

JAWA TIMUR - Sejumlah mahasiswa di Kediri, Jawa Timur, menyambut HUT ke-71 RI dengan meriah dan cara yang unik. Mereka menggelar peragaan busana batik bernuansa merah putih.

Beragam cara dapat dilakukan, salah satunya dengan fashion. Mahasiswa menggelar peragaan batik bernuansa merah putih serta membagi-bagikan bendera kepada masyarakat.

BACA JUGA: Rayakan HUT RI dengan Promo Kemerdekaan di Hotel Nikko Bali Benoa Beach Sekarang Juga

Anak muda berupaya untuk terus menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui peragaan busana dengan tema merah putih di depan taman makam pahlawan. Tak hanya itu, usai berlenggak lenggok seperti di runway, mereka juga membagi-bagikan bendera kepada masyarakat.

Alivia Chairani, salah satu mahasiswa mengatakan, ia dan teman-temannya sengaja mengenakan baju batik bernuansa merah putih. Selain untuk menyambut HUT ke-78 RI, ia juga untuk memperkenalkan batik khas Kediri serta melestarikan warisan budaya peninggalan leluhur.

Motif Unik

Alivia menambahkan untuk motif pada baju batik tersebut meliputi lidah api, tunjung, gringsing, dan jaranan sebagai simbol semangat untuk mengisi kemerdekaan. Diharapkan, dengan aksi peragaan batik nuansa merah putih ini mampu menginspirasi generasi muda lainnya, untuk terus bersemangat dalam mengisi kemerdekaan RI.

(Marieska Harya Virdhani)