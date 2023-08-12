Pelajar Gembira Saksikan Pameran Alutsista, Takjub saat Lihat Senjata Perang

SULAWESI TENGGARA - Ratusan anak sekolah taman kanak-kanak dan SD hingga SMP antusias saat mengunjungi pameran alutsista yang digelar markas komando Korem 143 Haluoleom Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi (12/8/2023). Mereka terkesima ketika melihat peralatan perang lengkap.

Tujuan pameran yaitu memberi edukasi kepada anak sejak usia dini /mengenal peralatan perang yang digunakan TNI AD. Ratusan murid SD dan SMP yang datang berkunjung terlihat sangat senang. Selain belajar, mereka juga dapat bermain dan berfoto selfie serta memegang langsung senjata yang dipamerkan.

Salah seorang guru SD Kartika Kendari, Sitti Asalia mengatakan, pihaknya sengaja mengajak muridnya melihat langsung pameran alutsista agar anak – anak dapat belajar dan melihat langsung peralatan perang yang digunakan oleh TNI AD. Sementara itu Dandenpal III Kendari, Letkol cpl Joko Nugroho mengatakan pameran alutsista diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT RI ke 78 sekaligus untuk memberikan edukasi kepada anak sejak usia dini.

Rencananya pameran alutsista ini akan digelar selama sepekan terbuka untuk umum. Harapannya dengan dilaksanakanya pameran alutsista dapat memberi manfaat kepada anak sekolah dan menambah pengetahuan bagi mereka yang datang berkunjung.

