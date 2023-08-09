Polemik Sistem PPDB, Sekolah Swasta Tak Kebagian Siswa

BANTEN - Permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya seputar zonasi atau sekolah negeri dan swasta saja. Justru sejumlah sekolah di Tangerang Selatan, Banten, tidak kebagian siswa atau sepi peminat.

Merasa dirugikan dalam proses PPDB, kepala sekolah swasta se-Tangerang Selatan menyampaikan protes kepada DPRD. Para kepala sekolah menilai akibat sistem PPDB membuat sekolahnya sepi peminat.

Dengan berjalan kaki dan membawa spanduk tuntutan, ratusan kepala sekolah swasta menyambangi DPRD. Bahkan akibat banyaknya siswa yang diterima ke sekolah negeri melalui jalur PPDB, ada sejumlah sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid.

Koordinator Aksi Eko Pranoto mengatakan pihaknya menduga ada praktik jual beli kursi dalam PPDB tahun ini. Hal ini dikarenakan ada sejumlah sekolah negeri yang memiliki kapasitas murid berlebihan.

Para kepala sekolah swasta ini meminta kepada anggota dewan dan pemerintah untuk juga memperhatikan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB. Dengan begitu sekolah swasta yang dibayar secara mandiri oleh siswa, tetap bisa beroperasi.

Dalam laman resmi Kemendikbudristek disebutkan pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, jika tidak tersedia jaringan dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.Tiap daerah memiliki mekanisme yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal.

(Marieska Harya Virdhani)