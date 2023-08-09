Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Polemik Sistem PPDB, Sekolah Swasta Tak Kebagian Siswa

Nunung Purnomo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:25 WIB
Polemik Sistem PPDB, Sekolah Swasta Tak Kebagian Siswa
Sekolah swasta tak kebagian siswa akibat PPDB (Foto: Okezone)
A
A
A

BANTEN - Permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya seputar zonasi atau sekolah negeri dan swasta saja. Justru sejumlah sekolah di Tangerang Selatan, Banten, tidak kebagian siswa atau sepi peminat.

Merasa dirugikan dalam proses PPDB, kepala sekolah swasta se-Tangerang Selatan menyampaikan protes kepada DPRD. Para kepala sekolah menilai akibat sistem PPDB membuat sekolahnya sepi peminat.

Dengan berjalan kaki dan membawa spanduk tuntutan, ratusan kepala sekolah swasta menyambangi DPRD. Bahkan akibat banyaknya siswa yang diterima ke sekolah negeri melalui jalur PPDB, ada sejumlah sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid.

Koordinator Aksi Eko Pranoto mengatakan pihaknya menduga ada praktik jual beli kursi dalam PPDB tahun ini. Hal ini dikarenakan ada sejumlah sekolah negeri yang memiliki kapasitas murid berlebihan.

Para kepala sekolah swasta ini meminta kepada anggota dewan dan pemerintah untuk juga memperhatikan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB. Dengan begitu sekolah swasta yang dibayar secara mandiri oleh siswa, tetap bisa beroperasi.

Dalam laman resmi Kemendikbudristek disebutkan pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, jika tidak tersedia jaringan dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.Tiap daerah memiliki mekanisme yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal.

(Marieska Harya Virdhani)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement