Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Fakultas Teknik UI Susun Pedoman Keselamatan Kebakaran di MRT

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:56 WIB
Fakultas Teknik UI Susun Pedoman Keselamatan Kebakaran di MRT
FTUI susun pedoman keselamatan kebakaran (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) resmi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian dengan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda). Perjanjian ini meliputi pembuatan kajian teknis panduan keselamatan kebakaran di lingkungan MRT Jakarta.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Dekan FTUI Prof. Heri Hermansyah dan Direktur PT MRT Jakarta Weni Maulina. Nantinya, FTUI dan PT MRT Jakarta akan mengumpulkan data dan studi literatur terkait kajian tersebut. Dari data yang terkumpul, FTUI melakukan studi akademik pedoman keselamatan kebakaran dan melakukan penyusunan kerangka pedoman keselamatan.

“Kolaborasi ini merupakan contoh nyata bagaimana FTUI dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan keselamatan masyarakat," ujar Heri dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Heri menambahkan, kerjasama tersebut dinilai sebagai peluang bagi fakultas yang dinaunginya. Sebab, hal tersebut akan berdampak positif terhadap masyarakat.

"Kerja sama ini juga merupakan peluang berharga bagi FTUI untuk menerapkan pengetahuan akademik dan penelitian yang ada ke dalam dunia nyata, dengan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.

"Saya berharap, kerja sama ini dapat menjadi model bagi kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan publik," ucapnya.

(Marieska Harya Virdhani)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement