Berburu Beasiswa dan Lowongan Kerja di LPDP Festival 2023, Gratis!

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Festival 2023 mengundang para pencari beasiswa dan lowongan kerja untuk datang ke acara tersebut pada 1-3 Agustus 2023 bertempat di Aula The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka. Tujuannya, menghadirkan program beasiswa dan riset, Kompetisi Bisnis, Pameran Pendidikan (Edufair), Bursa Kerja (Jobfair), Pameran dan Seminar Riset, Pagelaran Budaya, Seminar/Talkshow serta Puncak Acara (Homecoming Alumni).

Dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (2/8/2023), kegiatan LPDP Festival 2023 ini dimaksudkan sebagai media komunikasi untuk memperluas publikasi hasil kerja Pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan, riset dan kebudayaan. LPDP terus berusaha mewujudkan visi pembangunan SDM melalui pemberian beasiswa yang inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mendorong riset strategis dan inovatif.

Sudah ada 10 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti acara ini, dengan pembagian kapasitas peserta 3000 orang /hari. LPDP Festival 2023 merupakan acara luring tahunan pertama sejak pandemi Covid-19.

Pada puncak acara yang akan diselenggarakan tanggal 3 Agustus 2023, LPDP Festival rencananya akan mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. LPDP Festival 2023 mengangkat tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah diseminasi komitmen pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peran LPDP. Selain tentunya memperkenalkan produk dan layanan unggulan LPDP (beasiswa dan pendanaan riset) kepada masyarakat, LPDP Festival diharapkan dapat menjadi wadah diseminasi kontribusi LPDP melalui Alumni Penerima Manfaat LPDP. Acara LPDP Festival tidak berbayar alias gratis dan terbuka untuk publik pada tanggal 1 hingga 2 Agustus. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti acara ini harus mendaftar di situs resmi acara yaitu lpdpfest.kemenkeu.go.id

(Marieska Harya Virdhani)