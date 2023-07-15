Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC Academy Gelar Basic 101 Youtube and Social Media Training

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:39 WIB
MNC Academy Gelar Basic 101 Youtube and Social Media Training
A
A
A

JAKARTA - Sebagai salah satu perusahaan media terbesar se-Asia Tenggara, MNC Group tentunya memiliki kepedulian lebih untuk bisa berkontribusi bagi perkembangan dunia media digital saat ini. Untuk itulah, lewat MNC Academy, MNC Group terus berupaya untuk meningkatkan digital media literacy bagi masyarakat Indonesia.

Pada Senin, 10 Juli 2023, MNC Academy menggelar pelatihan Basic 101 Youtube and Social Media Training di iNews Tower, Jakarta. Yusuf Febrian Hanjaya, selaku Head of Digital Business Development StarHits, didapuk sebagai fasilitator pada kegiatan ini.

Sebelum kegiatan inti dimulai, peserta pelatihan mengerjakan pre-test untuk mengetahui background knowledge peserta seputar media sosial. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi mengenai apa itu media sosial, media sosial di Indonesia, serta manfaat media sosial. Setelah sesi group discussion, pelatihan ditutup dengan post-test sebagai alat ukur pengetahuan akhir peserta mengenai media sosial.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan awareness peserta bahwa social media literacy sangat dibutuhkan guna menunjang pekerjaan sehari-hari yang tentunya, di era digital ini, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan media sosial. “Semoga materi-materi yang dijelaskan hari ini bisa menjadi landasan kita semua dalam memanfaatkan media sosial dengan positif,” terang Yusuf.

MNC Academy berkomitmen untuk terus menggenjot keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang ilmu. Ke depannya, MNC Academy akan terus mengadakan beragam pelatihan lainnya guna mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Group MNC Academy
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115//mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886//mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179874//mnc_sekuritas-PxwC_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179845//mnc_sekuritas-tNDo_large.jpg
Gandeng BEI dan KISI AM, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179822//mnc_univeristy-HNdE_large.jpg
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814//angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement