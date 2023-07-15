MNC Academy Gelar Basic 101 Youtube and Social Media Training

JAKARTA - Sebagai salah satu perusahaan media terbesar se-Asia Tenggara, MNC Group tentunya memiliki kepedulian lebih untuk bisa berkontribusi bagi perkembangan dunia media digital saat ini. Untuk itulah, lewat MNC Academy, MNC Group terus berupaya untuk meningkatkan digital media literacy bagi masyarakat Indonesia.

Pada Senin, 10 Juli 2023, MNC Academy menggelar pelatihan Basic 101 Youtube and Social Media Training di iNews Tower, Jakarta. Yusuf Febrian Hanjaya, selaku Head of Digital Business Development StarHits, didapuk sebagai fasilitator pada kegiatan ini.

Sebelum kegiatan inti dimulai, peserta pelatihan mengerjakan pre-test untuk mengetahui background knowledge peserta seputar media sosial. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi mengenai apa itu media sosial, media sosial di Indonesia, serta manfaat media sosial. Setelah sesi group discussion, pelatihan ditutup dengan post-test sebagai alat ukur pengetahuan akhir peserta mengenai media sosial.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan awareness peserta bahwa social media literacy sangat dibutuhkan guna menunjang pekerjaan sehari-hari yang tentunya, di era digital ini, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan media sosial. “Semoga materi-materi yang dijelaskan hari ini bisa menjadi landasan kita semua dalam memanfaatkan media sosial dengan positif,” terang Yusuf.

MNC Academy berkomitmen untuk terus menggenjot keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang ilmu. Ke depannya, MNC Academy akan terus mengadakan beragam pelatihan lainnya guna mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)