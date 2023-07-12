Hari Pertama Masuk Sekolah, Murid Kelas I SDN Balimester 06 Jalani Ajang Perkenalan

Hari pertama masuk sekolah di SDN 06 Balimester (Foto: M Farhan)

JAKARTA - Memasuki hari pertama tahun ajaran baru sekolah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Balimester menyambut kedatangan murid-murid yang baru menginjak bangku sekolah pertama. Puluhan anak-anak kelas Satu SD ini begitu ceria disambut dengan suka cita oleh guru-gurunya.

Berdasarkan pantauan MPI sekira pukul 07.00 WIB, murid-murid seluruh tingkat dari SDN Balimester 06 berkumpul di lapangan sekolah guna menjalani upacara. Selain melaksanakan apel upacara hari pertama, murid-murid baru pun dikenalkan dengan jajaran guru-guru serta pimpinan sekolah yang bertanggung jawab dalam pendidikan mereka.

Selain berkumpulnya semua murid-murid yang ada, orangtua murid khususnya anak-anak sekolah dasar, ikut berkumpul di depan sekolah. Terlihat antusias orang tua murid yang ingin ikut mengenali guru-guru dari anak-anaknya.

Selain itu, masih terdapat orangtua yang ingin menemani anak-anaknya karena perlunya penjajakan di hari pertama bersekolah.

Di sisi lain, arus lalu lintas sepanjang Jalan Jatinegara Barat 4 Nomor 12, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, tampak lengang dan lancar. Kendaraan roda dua maupun empat tidak mengalami kendala untuk melintasi jalan di depan SDN Bali Mester 06.

Pasalnya, SDN Bali Mester 06 tersebut berada di jalur pemukiman masyarakat sehingga tidak langsung bersentuhan dengan jalan raya yang sering dilintasi oleh kendaraan roda empat lainnya.

(Arief Setyadi )