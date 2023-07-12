Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Pertama Masuk Sekolah, Murid Kelas I SDN Balimester 06 Jalani Ajang Perkenalan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:39 WIB
Hari Pertama Masuk Sekolah, Murid Kelas I SDN Balimester 06 Jalani Ajang Perkenalan
Hari pertama masuk sekolah di SDN 06 Balimester (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki hari pertama tahun ajaran baru sekolah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Balimester menyambut kedatangan murid-murid yang baru menginjak bangku sekolah pertama. Puluhan anak-anak kelas Satu SD ini begitu ceria disambut dengan suka cita oleh guru-gurunya.

Berdasarkan pantauan MPI sekira pukul 07.00 WIB, murid-murid seluruh tingkat dari SDN Balimester 06 berkumpul di lapangan sekolah guna menjalani upacara. Selain melaksanakan apel upacara hari pertama, murid-murid baru pun dikenalkan dengan jajaran guru-guru serta pimpinan sekolah yang bertanggung jawab dalam pendidikan mereka.

Selain berkumpulnya semua murid-murid yang ada, orangtua murid khususnya anak-anak sekolah dasar, ikut berkumpul di depan sekolah. Terlihat antusias orang tua murid yang ingin ikut mengenali guru-guru dari anak-anaknya.

Selain itu, masih terdapat orangtua yang ingin menemani anak-anaknya karena perlunya penjajakan di hari pertama bersekolah.

Di sisi lain, arus lalu lintas sepanjang Jalan Jatinegara Barat 4 Nomor 12, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, tampak lengang dan lancar. Kendaraan roda dua maupun empat tidak mengalami kendala untuk melintasi jalan di depan SDN Bali Mester 06.

Pasalnya, SDN Bali Mester 06 tersebut berada di jalur pemukiman masyarakat sehingga tidak langsung bersentuhan dengan jalan raya yang sering dilintasi oleh kendaraan roda empat lainnya.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement