Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ilmu Komunikasi UPNVJ Jadi Prodi Sosial Paling Diminati Se-Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:05 WIB
Ilmu Komunikasi UPNVJ Jadi Prodi Sosial Paling Diminati Se-Indonesia
Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta jadi prodi sosial paling diminati se-Indonesia. (Dok UPNVJ)
A
A
A

JAKARTA – Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berada di peringkat keenam dalam daftar 10 besar program studi (prodi) terbanyak diminati dalam Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023. Namun, dalam ranah disiplin ilmu sosial, Ilmu Komunikasi UPNVJ bersama psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi dua prodi paling diminati se-Indonesia tahun ini.

Dari sekian banyak ilmu sosial yang menjadi pilihan calon mahasiswa, Ilmu Komunikasi UPNVJ dan Psikologi UGM bersama-sama menjadi yang paling diminati di seantero negeri. Namun khusus untuk prodi Ilmu Komunikasi saja, UPNVJ menjadi pilihan favorit nomor 1 di Indonesia.

"Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada UPNVJ sudah sangat tinggi, khususnya terhadap Ilmu Komunikasi UPNVJ," kata Rektor UPNVJ Dr Anter Venus, MA Comm, dalam keterangannya.

"Ini luar biasa. Kepercayaan ini tentu harus terus dijaga," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Dr Fitria Ayuningtyas, MSi. Menurutnya, nama UPNVJ sudah berkibar dan terkenal di seluruh Indonesia, dan bahkan sudah mulai mendapat perhatian di level internasional.

"Semua ini merupakan prestasi luar biasa hasil kerja hebat semua pihak, baik itu dosen, tendik, mahasiswa, alumni dan para pengguna lulusan serta tentunya tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari pimpinan," ujar Fitria.

Berbekal momentum positif, Venus menegaskan, UPNVJ berkomitmen menyelenggarakan pendidikan bermutu standar internasional. Salah satu yang dilakukan adalah mengikuti proses akreditasi internasional, di mana Ilmu Komunikasi juga termasuk di dalamnya.

Keikutsertaan ini diharapkan dapat berbuah akreditasi unconditional, untuk menunjukkan bahwa prodi Ilmu Komunikasi UPNVJ betul-betul sudah menuju standar minimal akreditasi internasional.

"Mendapatkan akreditasi internasional merupakan peluang bagi kita untuk terus meningkatkan mutu, sehingga betul-betul memenuhi standar akreditasi internasional tersebut," ucap Venus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/65/3132597/opini-SZkV_large.jpg
Mengenali Krisis: Makna, Proses Identifikasi dan Kekuatan yang Tersembunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/65/3113791/upnvj-QArq_large.jpg
UPNVJ Kukuhkan 2 Guru Besar Bidang Komunikasi dan Hukum Kenegaraan, Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089403/upn-bahas-masa-depan-jakarta-pasca-ibu-kota-pindah-Y8vICwkLNw.jpg
UPN Bahas Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota Pindah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3064162/jangan-langsung-like-comment-dan-share-konten-di-media-sosial-dpIUgOYz6t.jpg
Jangan Langsung Like, Comment dan Share Konten di Media Sosial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/65/3058678/upnvj-bahas-masa-depan-industri-televisi-dan-film-6URJZu9yFB.jpeg
Buka Program Studi Baru S1 Kajian Film, Televisi dan Media, UPNVJ Hadirkan Sutradara Riri Riza hingga Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/65/3046747/fisip-upnvj-dan-fkpm-uitm-perluas-wawasan-mahasiswa-ri-malaysia-qbU3KBVc6a.jpg
FISIP UPNVJ dan FKPM UiTM Perluas Wawasan Mahasiswa RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement