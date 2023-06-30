Ilmu Komunikasi UPNVJ Jadi Prodi Sosial Paling Diminati Se-Indonesia

JAKARTA – Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berada di peringkat keenam dalam daftar 10 besar program studi (prodi) terbanyak diminati dalam Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023. Namun, dalam ranah disiplin ilmu sosial, Ilmu Komunikasi UPNVJ bersama psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi dua prodi paling diminati se-Indonesia tahun ini.

Dari sekian banyak ilmu sosial yang menjadi pilihan calon mahasiswa, Ilmu Komunikasi UPNVJ dan Psikologi UGM bersama-sama menjadi yang paling diminati di seantero negeri. Namun khusus untuk prodi Ilmu Komunikasi saja, UPNVJ menjadi pilihan favorit nomor 1 di Indonesia.

"Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada UPNVJ sudah sangat tinggi, khususnya terhadap Ilmu Komunikasi UPNVJ," kata Rektor UPNVJ Dr Anter Venus, MA Comm, dalam keterangannya.

"Ini luar biasa. Kepercayaan ini tentu harus terus dijaga," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Dr Fitria Ayuningtyas, MSi. Menurutnya, nama UPNVJ sudah berkibar dan terkenal di seluruh Indonesia, dan bahkan sudah mulai mendapat perhatian di level internasional.

"Semua ini merupakan prestasi luar biasa hasil kerja hebat semua pihak, baik itu dosen, tendik, mahasiswa, alumni dan para pengguna lulusan serta tentunya tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari pimpinan," ujar Fitria.

Berbekal momentum positif, Venus menegaskan, UPNVJ berkomitmen menyelenggarakan pendidikan bermutu standar internasional. Salah satu yang dilakukan adalah mengikuti proses akreditasi internasional, di mana Ilmu Komunikasi juga termasuk di dalamnya.

Keikutsertaan ini diharapkan dapat berbuah akreditasi unconditional, untuk menunjukkan bahwa prodi Ilmu Komunikasi UPNVJ betul-betul sudah menuju standar minimal akreditasi internasional.

"Mendapatkan akreditasi internasional merupakan peluang bagi kita untuk terus meningkatkan mutu, sehingga betul-betul memenuhi standar akreditasi internasional tersebut," ucap Venus.