Wisuda XXIV UMN: Ajak Wisudawan Menelisik Peran AI dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja

TANGERANG - Universitas Multimedia Nusantara (UMN) kembali menyelenggarakan wisuda. Pada wisuda XXIV kali ini, panitia mengajak para wisudawan untuk melihat peran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Rektor UMN, Dr. Ninok Leksono, M.A., dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para wisudawan. Ia juga menyinggung bahwa tema wisuda kali ini sangat relevan dengan kondisi terkini.

“AI hari-hari ini sedang menjadi tema hangat di dunia, mulai di bidang keilmuan hingga pekerjaan, dari industri hingga pendidikan. Jadi tema AI ini saya pandang relevan dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Pendidikan terpengaruh salah satunya antara lain dengan munculnya chat GPT,” ujar Ninok.

Ninok juga menyampaikan harapan dan pesannya kepada para wisudawan agar tidak hanya menjadi pribadi cendekia namun juga menjadi wisudawan yang berbekal Ilmu dan keterampilan yang mampu menerapkannya di dunia kerja.

“Sehingga di manapun akan berkiprah wisudawan tidak gamang dan kehilangan arah. Jadikan momen wisuda sebagai tonggak untuk meneguhkan niat untuk menghadapi masa depan dengan optimis berbekal ilmu dan keterampilan yang diperoleh di UMN,” tutup Ninok.

Sementara itu, Ketua panitia wisuda XXIV UMN, Susana Krisma Marganin menyampaikan bahwa tema AI yang diangkat di wisuda kali ini merupakan refleksi bersama mengenai peran AI yang semakin penting dalam dunia bisnis dan juga industri ke depannya.

Kolaborasi manusia dan kecerdasan buatan dapat mengubah cara kerja dan membantu menyelesaikan pekerjaan secara signifikan, sehingga dengan integrasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

“Tetaplah menjadi insan yang kreatif, inovatif, positif dan produktif yang membanggakan almamater, orang tua bangsa dan negara. Besar harapan kami agar para wisudawan wisudawati dapat berperan aktif di dunia kerja masing-masing dan memiliki keterbukaan atas peluang AI yang muncul agar seluruh aktivitas pekerjaan bisa semakin efektif dan efisien”, tutup Krisma.

Wisuda XXIV UMN Lantik 509 Mahasiswa

Wisuda XXIV UMN melantik sebanyak 509 mahasiswa, yang terdiri dari 74 wisudawan Fakultas Teknik dan Informatika, 124 wisudawan Fakultas Bisnis, 142 wisudawan Fakultas Komunikasi, 136 wisudawan Fakultas Seni dan Desain, 25 Magister Manajemen Teknologi, dan 8 Magister Ilmu Komunikasi.

CEO Kompas Gramedia, Liliek Oetama, turut memberikan selamat kepada wisudawan UMN. Pada sambutannya, Liliek teringat ucapan pendiri Kompas Gramedia, Bapak Jakob Oetama, bahwa Universitas Multimedia Nusantara didirikan untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak muda bukan saja pengetahuan dan kemampuan menguasai teknologi, tapi juga membentuk watak dan kepribadiannya sehingga bisa memanfaatkan teknologi komunikasi informasi itu semaksimal mungkin.

“Saya merasakan rasa bangga yang berlapis, bangga atas terwujudnya visi Bapak Jakob Oetama sekaligus bangga pada keberhasilan yang hari ini diraih oleh teman-teman sekalian. Saya yakin dengan bekal ini, teman-teman sekalian akan siap menghadapi tantangan dan peluang di dunia karier, di manapun kalian berkarya,” ungkap Liliek.