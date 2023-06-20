Jumlah Pendaftar 803.852, Peserta UTBK-SNBT yang Lulus Hanya 27,77 Persen

JAKARTA - Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Prof Dr Ir Mochamad Ashari menungkapkan ketatnya persaingan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023.

Bagaimana tidak, dari 803.852 peserta yang mengikuti, calon mahasiswa baru yang berhasil menembus masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur ini hanya 223.217 atau 27,77 persen.

Rinciannya, untuk akademik S1 pendaftar berjumlah 768.924 dan yang diterima 185.467 peserta atau 24,12 persen.

Sedangkan untuk pendaftar pendidikan Vokasi (D3 dan D4) berjumlah 120.022 dan yang diterima 37.750 atau 31,45 persen.

Adapun konferensi pers soal pengumuman hasil UTBK SNBT 2023 digelar di Ruang Auditorium Gedung D Lantai 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

pengumuman hasil UTBK-SNBT akan bisa diakses oleh calon mahasiswa baru pada pukul 15.00 WIB, hari ini.

(Qur'anul Hidayat)