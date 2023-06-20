Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hasil UTBK-SNBT 2023: Sebanyak 223.217 Peserta Lulus Jadi Mahasiswa Baru

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:59 WIB
Hasil UTBK-SNBT 2023: Sebanyak 223.217 Peserta Lulus Jadi Mahasiswa Baru
Foto: SNPMB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Prof Dr Ir Mochamad Ashari menungkapkan bahwa Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2023 diikuti oleh 803.852 calon mahasiswa baru.

Dari jumlah tersebut, pendaftar yang diterima berjumlah 223.217 peserta atau hanya 27,77 persen dari keseluruhan pendaftar.

Rinciannya, untuk akademik S1 pendaftar berjumlah 768.924 dan yang diterima 185.467 peserta atau 24,12 persen.

Sedangkan untuk pendaftar pendidikan Vokasi (D3 dan D4) berjumlah 120.022 dan yang diterima 37.750 atau 31,45 persen.

Adapun konferensi pers soal pengumuman hasil UTBK SNBT 2023 digelar di Ruang Auditorium Gedung D Lantai 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

pengumuman hasil UTBK-SNBT akan bisa diakses oleh calon mahasiswa baru pada pukul 15.00 WIB, hari ini.

(Qur'anul Hidayat)

