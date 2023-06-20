Pengumuman UTBK-SNBT 2023: Jumlah Peserta 803.852 dan Diikuti 136 Perguruan Tinggi

JAKARTA - Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Prof Dr Ir Mochamad Ashari mengumumkan bahwa terjadi kenaikan jumlah pendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2023.

Adapun konferensi pers soal pengumuman hasil UTBK SNBT 2023 digelar di Ruang Auditorium Gedung D Lantai 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2023).

Dalam pemaparannya, Prof Ashari menyatakan, tahun lalu pendaftar berjumlah 800.852, sementara tahun ini meningkat 3.000 orang menjadi 803.852.

Sementara jumlah pergurutan tinggi yang berpartisipasi juga meningkat. "Tahun lalu 124 perguruan tinggi, tahun ini naik jadi total 136," ucapnya.

Adapun pengumuman hasil UTBK-SNBT akan bisa diakses oleh calon mahasiswa baru pada pukul 15.00 WIB, hari ini.

(Qur'anul Hidayat)