Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kerja Sama Unhan RI dan Kedubes, Prabowo: Meliputi Beasiswa Pemuda Palestina

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:06 WIB
Kerja Sama Unhan RI dan Kedubes, Prabowo: Meliputi Beasiswa Pemuda Palestina
Prabowo saksikan penandatanganan kerja sama Unhan RI dan Kedubes Palestina (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan framework kerja sama pendidikan antara Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) dengan Kedubes Palestina di Gedung Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Penandatangan dilakukan oleh Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al-Shun mewakili Menteri Pendidikan Tinggi Palestina.

Sebelum penandatanganan, didahului courtesy call Dubes Palestina kepada Rektor Unhan RI. Kerja sama ini merupakan realisasi dari surat Dubes Palestina kepada Menhan RI tentang permohonan penyampaian informasi terkait program beasiswa yang ditawarkan Unhan RI kepada pelajar Palestina.

“Baru saja kita menyaksikan bersama tandatangan kerja sama antara Rektor Unhan dengan Palestina. Di mana kerja sama ini meliputi beasiswa bagi pemuda-pemudi Palestina, untuk menjadi kadet siswa di Universitas Pertahanan," ujar Prabowo.

"Programnya tahun ini untuk 22 pemuda pemudi Palestina yang akan diseleksi oleh Palestina dengan Universitas Pertahanan di bidang Kedokteran, Farmasi, Teknik, dan MIPA, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan sebagainya,” kata imbuhnya.

Penandatanganan framework kerja sama ini dihadiri Wamenhan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Warek I Unhan, Warek IV Unhan, berserta Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

(Angkasa Yudhistira)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141988/unhan-uUcX_large.jpg
Gandeng Esa Unggul, Unhan Gelar Kegiatan Pengabdian Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/65/3053821/wisuda-425-mahasiswa-unhan-prabowo-perjalananmu-masih-panjang-j3yHrzAUSm.jpg
Wisuda 425 Mahasiswa Unhan, Prabowo: Perjalananmu Masih Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/65/2967060/apakah-unhan-itu-perguruan-tinggi-swasta-atau-negeri-hsnOrlDggd.jpg
Apakah Unhan Itu Perguruan Tinggi Swasta atau Negeri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/65/2966202/pendaftaran-hingga-syarat-masuk-unhan-2024-simak-informasinya-di-sini-4LDDfKjyWR.jpg
Pendaftaran hingga Syarat Masuk Unhan 2024, Simak Informasinya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/65/2869146/unhan-buka-beasiswa-s2-strategi-perang-semesta-cek-syaratnya-HC6DQJtPYg.jpg
Unhan Buka Beasiswa S2 Strategi Perang Semesta, Cek Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/06/65/2606595/hasto-sebut-pancasila-kerangka-pemikiran-geopolitik-soekarno-oX7xhMoHf3.jpg
Hasto Sebut Pancasila Kerangka Pemikiran Geopolitik Soekarno
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement