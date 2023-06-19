Kerja Sama Unhan RI dan Kedubes, Prabowo: Meliputi Beasiswa Pemuda Palestina

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan framework kerja sama pendidikan antara Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) dengan Kedubes Palestina di Gedung Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Penandatangan dilakukan oleh Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al-Shun mewakili Menteri Pendidikan Tinggi Palestina.

Sebelum penandatanganan, didahului courtesy call Dubes Palestina kepada Rektor Unhan RI. Kerja sama ini merupakan realisasi dari surat Dubes Palestina kepada Menhan RI tentang permohonan penyampaian informasi terkait program beasiswa yang ditawarkan Unhan RI kepada pelajar Palestina.

“Baru saja kita menyaksikan bersama tandatangan kerja sama antara Rektor Unhan dengan Palestina. Di mana kerja sama ini meliputi beasiswa bagi pemuda-pemudi Palestina, untuk menjadi kadet siswa di Universitas Pertahanan," ujar Prabowo.

"Programnya tahun ini untuk 22 pemuda pemudi Palestina yang akan diseleksi oleh Palestina dengan Universitas Pertahanan di bidang Kedokteran, Farmasi, Teknik, dan MIPA, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan sebagainya,” kata imbuhnya.

Penandatanganan framework kerja sama ini dihadiri Wamenhan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Warek I Unhan, Warek IV Unhan, berserta Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

(Angkasa Yudhistira)