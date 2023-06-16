Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia Tandatangani MoU dengan 6 Universitas di Indonesia

Penandatanganan MoU antara ACIAR dengan enam universitas di Indonesia. (Foto: Kedutaan Besar Australia di Jakarta)

JAKARTA - Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR) menjalin kemitraan dengan enam universitas di Indonesia. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan enam universitas oleh CEO ACIAR Prof Andrew Campbell minggu ini di Jakarta.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, menyambut baik kemitraan antara ACIAR dengan enam universitas di Indonesia tersebut.

"Selama lebih dari empat dekade, ACIAR telah bermitra dengan Indonesia untuk mencari solusi bagi tantangan pertanian yang dihadapi bersama melalui penelitian internasional," ujar Dubes Penny Williams sebagaimana dilansir dari keterangan pers Kedutaan Besar Australia, Jumat, (16/6/2023).

"MoU ini akan menghasilkan banyak gagasan penelitian bersama di tahun-tahun mendatang.”

Prof Campbell mengatakan hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan dengan jelas bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan akan lebih memberikan manfaat bagi petani, masyarakat pedesaan dan pembuat kebijakan ketika para peneliti ahli dari ACIAR bekerja sama dengan para ahli lokal.