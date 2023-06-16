Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pakai Name Tag Sekolah, Putri Ariani Minta Difoto di Acara America Got Talent untuk Bukti PKL

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:03 WIB
Pakai <i>Name Tag</i> Sekolah, Putri Ariani Minta Difoto di Acara America Got Talent untuk Bukti PKL
Putri Ariani saat bertemu dengan Presiden Jokowi. (Foto: Ant)
A
A
A

 

JAKARTA - Putri Ariani sempat membawa name tag sekolahnya saat dia mengikuti acara America's Got Talent (AGT) 2023. Bahkan dia meminta foto dengan name tag tersebut.

Ternyata, ada alasan di balik itu.

 BACA JUGA:

“Jadi waktu di acara (AGT) itu, Putri bawa name tag sekolahnya dan minta difoto. Saya bilang kenapa?”. Ternyata untuk bukti PKL,” kata Reni Alfianty, Ibunda Putri, dilansir dari Antara.

Reni menceritakan pembelajaran yang memerdekakan bagi Putri di sekolah yaitu kesuksesan anaknya hingga masuk ke semifinal di ajang bakat internasional ini ternyata dikonversi pihak sekolah sebagai Praktik Kerja Lapangan (PKL).

 BACA JUGA:

Putri Ariani yang memiliki nama asli Ariani Nisma Putri merupakan seorang siswi difabel SMKN 2 Kasihan Yogyakarta baru saja meraih Golden Buzzer di acara America's Got Talent (AGT) 2023.

Putri mengatakan sangat terbantu dengan pembelajaran sekolah yang membebaskannya dalam memilih sarana belajar yaitu memakai teknologi seperti handphone dan laptop kemudian dibantu screen reader.

Selain itu, ayah Putri, Ismawan Kurnianto, bercerita tentang peran orang tua untuk memaksimalkan talenta anaknya yang sejak kecil sudah diberikan kebebasan untuk memilih dan ternyata Putri ingin menjadi diva dunia seperti Whitney Houston.

“Kami minta dia yang memilih dan yakin dengan pilihannya karena kalau dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, Saya khawatir Putri di tengah-tengah jalan menyesal,” jelas Ismawan.

Mendikbudristek Nadiem mewujudkan mimpi Putri Ariani sejak kecil yakni berkuliah di The Julliard School melalui Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

“Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa. Maka dari itu kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri, yang seleksinya sangat ketat,” kata Nadiem.

Halaman:
1 2
