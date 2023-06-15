Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNDIP Peringkat 1 Emerald High Usage Awards 2023

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:58 WIB
UNDIP Peringkat 1 Emerald High Usage Awards 2023
Undip peringkat 1 Emerald High Usage Awards 2023 (Foto: undip.ac.id)
JAKARTA - Dalam perayaan High Usage Awards ke-12 yang berlangsung 2 Maret 2023 lalu, Emerald Publishing merilis 20 universitas teratas dengan download konten terbanyak pada Emerald’s eJournal sepanjang tahun 2022.

Dilansir dari laman undip.ac.id, Kamis (15/6/2023), Universitas Diponegoro (Undip) menempati peringkat 1 se-Indonesia pada “Emerald’s High Usage Awards 2023”. Secara global Undip mendapatkan peringkat ke-7 dunia, dan ke-2 se-Asia.

Untuk ketahui, Emerald merupakan publisher global yang memuat berbagai disiplin ilmu dari berbagai negara. Konten yang disajikan oleh E-Journal Emerald Insight berupa artikel jurnal, studi kasus, open access, expert briefings.

Penyerahan Penghargaan Emerald High Usage Awards 2023 oleh Emerald Publishing kepada Undip bertempat di UPT Perpustakaan dan Undip Press, Selasa 6 Juni 2023.

Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis, Prof. Budi Setiyono, menyampaikan rasa bahagianya atas kinerja yang luar biasa dari para peneliti di lingkungan Undip.

Penghargaan tersebut menunjukan bahwa peneliti Undip produktif, up to date pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(Angkasa Yudhistira)

