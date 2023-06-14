Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Malang 2023 Jalur Mandiri

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:59 WIB
Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Malang 2023 Jalur Mandiri
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA- Biaya kuliah Universitas Islam Negeri Malang 2023 jalur mandiri banyak diminati calon mahasiswa baru.

Untuk masuk ke kampus ini, Anda bisa mengikuti tiga jalur masuk yakni SNBP, SNBT, dan juga Jalur Mandiri. Ketiga jalur ini tentunya akan membedakan besaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang akan dibebankan kepada mahasiswa hingga lulus.

Saat ini belum ada informasi mengenai biaya kuliah Universitas Islam Negeri Malang 2023 jalur mandiri.

Namun, berikut besaran UKT UIN Malang berdasarkan kelompoknya. Perlu diketahui, besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa akan mengacu pada pendapatan orang tua. Artinya, semakin tinggi pendapatan orang tua maka UKTnya akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

UKT UIN Malang

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

1. Pendidikan Agama Islam

Kelompok 1: Rp 0 - 400.000

Kelompok 2: Rp 1.138.000

Kelompok 3: Rp 2.277.000

Kelompok 4: Rp 3.415.000

Kelompok 5: Rp 4.553.000

Kelompok 6: Rp 5.692.000

Kelompok 7: Rp 7.115.000

