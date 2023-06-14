Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa itu Gapeka 2023? Simak Pengertian, Fungsi, dan Perubahan Jadwal Kereta Api Terbaru

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:14 WIB
Apa itu Gapeka 2023? Simak Pengertian, Fungsi, dan Perubahan Jadwal Kereta Api Terbaru
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa itu Gapeka 2023? Simak pengertian, fungsi, dan perubahan jadwal kereta api terbaru berikut ini. Sebagai salah satu moda transportasi darat dengan banyak penumpang, PT KAI terus melakukan efisiensi demi kenyamanan pelanggan.

Hal inilah menjadi alasan penerapan Gapeka 2023 diberlakukan sejak 1 Juni 2023 kemarin.

Lantas, apa itu Gapeka 2023? Simak pengertian, fungsi, dan perubahan jadwal kereta api terbaru berikut ini.

-Pengertian Gapeka 2023

Dilansir dari laman KAI, Gapeka merupakan akronim dari Grafik Perjalanan Kereta Api. Gapeka sendiri merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digammbarkan dalam bentuk grafis menunjukan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, serta posisi perjalanan kereta api dari mulai berangkat, berhenti, bersilang, dan penyusulan dalam bentuk grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192126//stasiun_pasar_senen-QBE6_large.jpg
Libur Nataru, 41 Ribu Penumpang Kereta Tinggalkan Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192057//libur_nataru_warga_gunakan_kereta_api-d8Vb_large.jpg
KAI: 46 Ribu Penumpang Sudah Keluar Jakarta hingga Jumat Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191974//stasiun_gambir-DxLE_large.jpg
Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191961//stasiun_senen-vk1a_large.jpg
42.265 Warga Tinggalkan Jakarta Pakai Kereta pada H-5 Tahun Baru, Paling Banyak ke Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191906//mudik_natal-YG6p_large.jpg
KAI Catat Lebih dari 50 Ribu Warga Tinggalkan Jakarta dengan Kereta saat Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191884//kereta_logistik-PSjz_large.jpg
Volume Angkutan Barang Diprediksi Naik hingga 40% Jelang Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement