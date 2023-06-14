Apa itu Gapeka 2023? Simak Pengertian, Fungsi, dan Perubahan Jadwal Kereta Api Terbaru

JAKARTA - Apa itu Gapeka 2023? Simak pengertian, fungsi, dan perubahan jadwal kereta api terbaru berikut ini. Sebagai salah satu moda transportasi darat dengan banyak penumpang, PT KAI terus melakukan efisiensi demi kenyamanan pelanggan.

Hal inilah menjadi alasan penerapan Gapeka 2023 diberlakukan sejak 1 Juni 2023 kemarin.

Lantas, apa itu Gapeka 2023? Simak pengertian, fungsi, dan perubahan jadwal kereta api terbaru berikut ini.

-Pengertian Gapeka 2023

Dilansir dari laman KAI, Gapeka merupakan akronim dari Grafik Perjalanan Kereta Api. Gapeka sendiri merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digammbarkan dalam bentuk grafis menunjukan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, serta posisi perjalanan kereta api dari mulai berangkat, berhenti, bersilang, dan penyusulan dalam bentuk grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.