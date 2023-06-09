Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Izin Operasional STIE Tribuana Bekasi Dicabut, Mahasiswa Terancam Telantar

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:31 WIB
Izin Operasional STIE Tribuana Bekasi Dicabut, Mahasiswa Terancam Telantar
Izin operasional STIE Tribuana dicabut. (iNews/Rahmat Hidayat)
A
A
A

BEKASI – Usai kampus ditutup oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi karena adanya dugaan terjadi jual beli ijazah palsu, ribuan mahasiswa STIE Tribuana, Kota Bekasi, Jawa Barat terancam terlantar. Para mahasiswa yang hendak meminta rujukan pindah justru diminta mengembalikan uang administrasi oleh pihak kampus.

Kampus STIE Ttribuana yang berlokasi di Jalan Joyomartono, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, tampak sepi dari aktivitas beberapa hari lalu.

Hal ini usai STIE Tribuana ditutup dan dicabut izin operasionalnya oleh Kemendikbudristek sejak 3 Mei 2023. Pencabutan izin operasional dan penutupan kampus ini karena diduga melanggar sejumlah aturan sebanyak 37 poin. Salah satu poin di antaranya diduga ada unsur jual beli ijazah.

Sejumlah mahasiswa yang masih terlihat datang ke kampus pun mempertanyakan kejelasan masa depan perkuliahannya. Namun apa daya, mereka menganggap pihak kampus justru mempermainkan. Bahkan banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar diminta mengembalikan uang beasiswa perkuliahan.

Beberapa mahasiswa yang ditemui mengatakan, kampusnya melanggar 37 fakta. Namun, mahasiswa tidak diberitahu apa bentuk pelanggarannya. Bahkan mahasiswa diminta mengembalikan uang per semester sebesar Rp3 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement