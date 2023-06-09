Izin Operasional STIE Tribuana Bekasi Dicabut, Mahasiswa Terancam Telantar

BEKASI – Usai kampus ditutup oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi karena adanya dugaan terjadi jual beli ijazah palsu, ribuan mahasiswa STIE Tribuana, Kota Bekasi, Jawa Barat terancam terlantar. Para mahasiswa yang hendak meminta rujukan pindah justru diminta mengembalikan uang administrasi oleh pihak kampus.

Kampus STIE Ttribuana yang berlokasi di Jalan Joyomartono, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, tampak sepi dari aktivitas beberapa hari lalu.

Hal ini usai STIE Tribuana ditutup dan dicabut izin operasionalnya oleh Kemendikbudristek sejak 3 Mei 2023. Pencabutan izin operasional dan penutupan kampus ini karena diduga melanggar sejumlah aturan sebanyak 37 poin. Salah satu poin di antaranya diduga ada unsur jual beli ijazah.

Sejumlah mahasiswa yang masih terlihat datang ke kampus pun mempertanyakan kejelasan masa depan perkuliahannya. Namun apa daya, mereka menganggap pihak kampus justru mempermainkan. Bahkan banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar diminta mengembalikan uang beasiswa perkuliahan.

Beberapa mahasiswa yang ditemui mengatakan, kampusnya melanggar 37 fakta. Namun, mahasiswa tidak diberitahu apa bentuk pelanggarannya. Bahkan mahasiswa diminta mengembalikan uang per semester sebesar Rp3 juta.