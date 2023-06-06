10 Ciri-Ciri Orang Jenius, Ada di Kamu?

JAKARTA- Ada 10 ciri-ciri orang jenius, ada di kamu menarik diulas. Terkadang, orang yang jenius bisa saja, mungkin dia teman sekolahmu, teman kerjamu, atau bahkan dirimu sendiri.

Jenius memiliki sifat dan karakteristik yang serupa, masing-masing berkontribusi pada kemampuan mereka untuk melihat dunia secara berbeda dari kita orang biasa.

Berikut ini 10 ciri-ciri orang jenius dilansir dari berbagai sumber:

1. Selalu Penasaran

Masuk akal bahwa Anda harus memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencapai keunggulan. Dengan memiliki sifat ingin tahu, lebih mungkin mengembangkan cara berpikir baru dan mengungkap ide-ide yang belum dijelajahi sebelumnya.

Orang yang dianggap jenius sering mengejar pengetahuan dengan cara berbeda.