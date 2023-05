JAKARTA - Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia (MPI) Yadi Hendriana, mengajak para mahasiswa untuk menerapkan kata-kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencintai produk dalam negeri sekaligus membenci produk luar negeri.

"Saya teringat kata-kata Presiden (Jokowi) tentang 'Saya mencanangkan hari kita mari mencintai produk dalam negeri dan membenci produk dalam negeri," kata Yadi, dalam acara Okezone Goes to Campus di UPNVJ, Rabu (31/5/2023).

Menurutnya, pernyataan Presiden itu penting sekali karena saat ini dunia sedang menghadapi digital ekonomi.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus berjaya di dalam era tersebut dengan cara dengan mencintai produk dalam negeri, khusunya dalam startup.

Diketahui, Okezone Goes To Campus hadir kembali menyapa mahasiswa. Kali ini Okezone menyapa kampus UPNVJ.

Okezone Goes to Campus bekerjasama dengan UPNVJ mengadakan seminar seru bertemakan 'Era Digital Ekonomi, Startup Masih Cerahkah?'. Dalam seminar ini banyak diisi oleh narasumber-narasumber hebat seperti Dr. Miguna Astuti (Dosen FEB UPNVJ), Hilbram Dunar (Global Radio Lead & Communication Coach), dan Royandi Hutasoit (Head of Social Media MNC Portal Indonesia).

