JAKARTA - Excecutive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menerima kunjungan dari Presiden Biola University, Dr. Barry H. Corey pada hari Rabu (8/3/2023) yang lalu.

Hadir juga Liliana Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Jonathan Natakusuma, dan istri Corey, Laura dalam kesempatan istimewa tersebut.

“A visit by a nice friend, DR. Barry H. Corey, President of Biola University and his wife Paula. Thank you for the visit, Barry. Hope both of you enjoyed your stay in Jakarta,” ujar Hary sembari membagikan foto-foto kegiatan acara laman Instagram miliknya, Kamis (9/3/2023).

