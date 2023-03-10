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Kunjungan Presiden Biola University Diterima Secara Hangat oleh Hary Tanoe

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 10 Maret 2023 14:21 WIB
https: img.okezone.com content 2023 03 10 65 2778843 kunjungan-presiden-biola-university-diterima-secara-hangat-oleh-hary-tanoe-nOAwxvdW49.jpeg Hary Tanoesoedibjo terima kunjungan Presiden Biola University Dr. Barry H. Corey/Istimewa
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JAKARTA - Excecutive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menerima kunjungan dari Presiden Biola University, Dr. Barry H. Corey pada hari Rabu (8/3/2023) yang lalu.

Hadir juga Liliana Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Jonathan Natakusuma, dan istri Corey, Laura dalam kesempatan istimewa tersebut.

“A visit by a nice friend, DR. Barry H. Corey, President of Biola University and his wife Paula. Thank you for the visit, Barry. Hope both of you enjoyed your stay in Jakarta,” ujar Hary sembari membagikan foto-foto kegiatan acara laman Instagram miliknya, Kamis (9/3/2023).

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(bul)

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