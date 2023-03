LOMBOK - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan De Balen Soultan Hotel yang dikelola oleh Poltekpar Lombok, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (5/3/2023).

De Balen Soultan Hotel, kata Sandiaga merupakan hotel praktikum (edu hotel) yang diharapkan menambah hadirnya amenitas berkualitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika dan NTB pada umumnya. Sehingga bisa menjadi lokasi perhelatan event-event internasional.

"Kita harapkan talenta-talenta terbaik, tenaga kerja terampil yang dilatih di sini akan memiliki daya saing berkualitas dan berkearifan lokal juga berakhlakul karimah. Sehingga mereka mampu melayani wisatawan secara aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga masuk dalam target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024," kata Menparekraf Sandiaga Uno, Minggu (5/3/2023).

Pelayanan di hotel dengan 59 kamar dalam lima tipe dan beragam fasilitas ini dilakukan para mahasiswa/mahasiswi yang sedang berkuliah di empat program studi yang ada di Poltekpar Lombok. Empat program studi yang dimaksud, yakni tata hidang, divisi kamar, seni kuliner, dan usaha perjalanan wisata.

Kesiapan sumber daya manusia, kata Sandiaga adalah faktor penting dalam menunjang kehadiran pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebab itu, dirinya berharap De Balen Soultan Hotel dapat menghadirkan ciri khas (signature) layanan yang dapat memberikan kesan bagi wisatawan.

"Hotel itu adalah tentang bagaimana kita memberikan pelayanan yang nyaman dan menyenangkan, apa yang menjadi signature yang menjadi kekhasan dari hotel ini. Kita harus pastikan bahwa semua bekerja sama menyukseskan hotel ini," ujarnya.

Sandiaga menambahkan, peran para dosen sebagai teacher on duty sangat penting. Untuk itu, ia menginginkan dosen tidak hanya mengajar, tapi juga memberikan bimbingan dan arahan. Dosen, sambung Sandiaga, harus lebih aktif melihat kekuatan yang dapat menjadi daya tarik dari De Balen Soultan Hotel.

"Attention to detail sangatlah penting, tamu hotel itu akan melihat yang detail seperti kebersihan, supaya kita semua punya yang namanya spirit of excellent," katanya.

Ke depan akan banyak event-event internasional seperti hari ini, ada WSBK, MXGP, dan di penghujung tahun juga ada Ironman dan event-event berkelas dunia lainnya. "Jangan sampai pelayanan kita belum berkelas. Kita harus menunjukkan bahwa Lombok dan NTB termasuk Sumbawa akan menjadi destinasi yang luar biasa," imbuhnya.

Hotel ini menjadi edu hotel pertama yang menyediakan layanan cashless mulai dari saat check in hingga check out. Ada lima tipe kamar di hotel ini, yakni superior, deluxe, junior suite, family suite dan presidential suite.

"Mari kita lanjutkan kehadiran De Balen Soultan Hotel ini dengan terobosan-terobosan untuk pastikan bahwa sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika dan di Lombok ini akan mengangkat kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatkan kehidupan masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta tentunya menyejahterakan masyarakat," katanya.

Menurut Direktur Poltekpar Lombok, Herry Rachmat Widjaja, De Balen Soultan Hotel akan menjadi wadah dalam penciptaan tenaga kerja berkualitas. Bahkan, bukan hanya dilahirkan Poltekpar Lombok, tapi juga dari NTB pada umumnya.

"Hotel ini dikelola oleh kami sendiri, para dosen, dan pegawainya adalah mahasiswa-mahasiswa. Juga nanti tidak akan menutup kemungkinan menerima teman-teman dari desa wisata, homestay yang mungkin ingin belajar lebih lanjut di hotel-hotel ini. Kami ingin menjadikan De Balen Soultan Hotel ini menjadi tempat terbaik untuk belajar perhotelan," kata Herry.

Herry mengatakan, meski baru diresmikan, De Balen Soultan Hotel telah menerima banyak tamu "De Balen Soultan akan menjadi hotel dengan kualitas tinggi yang siap membawa pariwisata Lombok bersaing di level dunia," kata Herry.

Peresmian hotel turut dihadiri Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani; Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenparekraf/Baparekraf, Faisal; Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf/Baparekraf, Dwi Marhen; serta Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. Selain itu, ada juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi; Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya; serta Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin.