YOGYAKARTA - Kompetisi Robotik Madrasah (KRM) atau Madrasah Robotik Competition (MRC) digelar di Yogyakarta.

Program tahunan Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ini merupakan upaya mereka merangsang kreatifitas siswa menjawab tantangan masa mendatang.

Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor H Moh Isom mengatakan kompetisi ini diperuntukkan bagi siswa-siswi madrasah di seluruh Indonesia mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Dengan kegiatan ini, siswa menciptakan teknologi-teknologi yang memiliki kebermanfaatan bagi kehidupan yang lebih baik.

"Jadi tehnologi yang akan mereka ciptakan musti bisa bermanfaat untuk orang lain," kata dia, Rabu (23/11/2022).

Digelarnya MRC 2022 di GOR UNY ini harapannya adalah agar terbuka jejaring baru antara siswa-siswi madrasah yang memiliki minat dan bakat di bidang robotika dengan praktisi dan akademisi robotika di perguruan tinggi, seperti UNY dan Yogyakarta adalah pilihan kota yang tepat untuk MRC tahun ini.

MRC 2022 mengambil tema: The Next Generation of Robots: Making Better Life.

Tema ini selaras dengan semangat bangsa Indonesia untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat dari Pandemi Covid-19.

"MRC tahun ini adalah tahun yang kedelapan,"kata dia.

Tahun pertama (2015) diselenggarakan di Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Tahun kedua (2016) diselenggarakan di Mall of Indonesia, Jakarta Utara.

Tahun ketiga (2017), MRC digelar ICE (Indonesia Convention Exhibition) BSD Tangerang, Banten berbarengan dengan Expo Pendis Kementerian Agama RI.

Tahun keempat (2018), MRC digelar di Depok Town Square, Depok Jawa Barat. Tahun kelima (2019) MRC diselenggarakan di Grand City Mall Surabaya.

Tahun keenam (2020), ketika Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia digelar di Universitas Islam Asy-Syafi’iyyah Jakarta.

Tahun ketujuh (2021), ketika Pandemi Covid-19 berada di level 3, pelaksanaan MRC dilakukan secara hybrid (online dan offline).

Yang offline diselenggarakan di ICE BSD-Tangerang. Tahun ini, MRC 2022 diselenggarakan secara tatap muka dan akan digelar di Gedung Olah Raga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta pada 22-23 November 2022.

Dalam MRC 2022 ada dua kategori yang dilomba. Pertama, Robot Inovasi untuk jenjang MI, MTS dan MA.

Dalam kategori ini, peserta diminta membuat model robot. Untuk tingkat MI, model robotnya musti bisa menjawab tantangan atau persoalan yang ada di sekolahan/madrasah (Robots for School).

Untuk tingkat MTs, model robotnya musti bisa menjawab tantangan atau persoalan rumah / home appliance (Robots for Household).

Dan untuk tingkat MA, model robotnya harus bisa menjawab tantangan atau persoalan lingkungan (Robot for Environment).

"Kami juga selenggarakan Mobile atau Battle Robot untuk tingkat MI, MTs dan MA," ungkapnya.