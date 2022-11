BEKASI - Bekasi sebagai kota penyangga bagi Jakarta mempunyai sejumlah sekolah menengah (SMA) yang tersebar di wilayah kabupaten hingga kota Bekasi.

SMA tersebut, selain dilengkapi fasilitas yang mumpuni, juga telah terakreditasi A. Berikut beberapa biaya pendaftaran SMA di Bekasi.

1. SMA Islam PB Soedirman

SMA Islam PB Soedirman terletak di Jalan Taman Soka II, Jaka Setia, Kota Bekasi.

Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum 2013. Sekolah yang berada di bawah Yayasan Masjid PB Soedirman ini telah bersertifikat ISO 9001 2015 dan telah berakreditasi A dari BANSM.

SMA Islam PB Soedirman dilengkapi dengan beberapa sarana, seperti ruang kelas ber-AC yang nyaman, masjid, laboratorium, hingga perpustakaan. Biaya pendaftaran di SMA Islam PB Soedirman adalah Rp400.000.

2. SMA Marsudirini

SMA Marsudirini berada di Jalan Raya Narogong 202, Kemang Pratama, Kota Bekasi. SMA ini menggunakan kurikulum 2013.

SMA Marsudirini mendidik para peserta didiknya berdasarkan Pancasila dalam napas iman Katolik. Pada ajaran 2023-2024, sebagai Sekolah Penggerak, SMA Marsudirini melaksanakan kurikulum Merdeka.

SMA ini pun telah terakreditasi A. Biaya pendaftaran SMA Marsudirini sebesar Rp200.000. Sementara dana pendidikan peserta baru untuk jalur internal adalah Rp17.000.000, jalur eksternal Rp18.000.000.

3. SMA IT Al Binaa

SMA IT Al Binaa terletak di Jalan Raya Pebayuran, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum 2013.

Al Binaa merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengemban misi Risalah Dakwah.

Sistem penerimaan murid sekolah ini agak unik, syarat untuk masuk SMA IT Al Binaa para santri harus berasal dari SMP IT Al Binaa. Santri yang melanjutkan ke SMA IT Al Binaa tidak lagi dipungut biaya uang masuk awal.