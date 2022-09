JAKARTA - Indonesia mempunyai sejumlah cendekiawan Muslim berpengaruh. Para cendekiawan ini dikenal lantaran kecerdasan dan pemikirannya.

Kecerdasan hingga pemikiran yang dimiliki cendekiawan ini pun turut mengharumkan nama Indonesia di kalangan internasional.

Berikut cendekiawan muslim berpengaruh di Indonesia.

1. Azyumardi Azra

Azyumardi Azra adalah salah satu cendekiawan Muslim yang berkiprah di dunia pendidikan. Azyumardi yang merupakan Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 ini mengembuskan napas terakhir di Malaysia pada Minggu (18/9/2022).

Lulusan Columbia University ini aktif menulis serta menerbitkan buku. Pada 2002, ia mendapat penghargaan Penulis Paling Produktif dari Penerbit Mizan, Bandung.

Sementara, disertasi doktornya di Columbia University yang berjudul “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries” telah diterbitkan di Canberra, Honolulu, hingga Belanda.

Pada 2004-2009, Profesor Azyumardi menjadi orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai Professor Fellow di Universitas Melbourne, Australia.

Bahkan ia menjadi orang Indonesia pertama yang pernah menerima gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris, Commander of The Order of British Empire pada 2010.

2. BJ Habibie

BJ Habibie merupakan Presiden Indonesia ke-3. Sebelum masuk ke dunia politik, ia dikenal sebagai ilmuwan teknologi penerbangan serta profesor.

Habibie juga dikenal sebagai tokoh lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI dibentuk pada 7 Desember 1990, dengan Habibie menjadi ketuanya yang pertama.

Lantaran kepintaran serta kecerdasannya, Habibie menempuh pendidikan di Jerman setelah sempat beberapa bulan kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Di Jerman, pengetahuan Habibie semakin terasah, terutama di bidang penerbangan. Ia pernah bekerja di perusahaan penerbangan Messerschmitt Bolkow Blohm yang berpusat di Hamburg, Jerman.

Selain itu, beberapa penemuan Habibie mendapat pengakuan dunia, salah satunya Crack Progression Theory.

Di Tanah Air, ia menginisiasi pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. BJ Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada 11 September 2019

3. Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif atau yang dikenal Buya Syafii Maarif merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah serta cendekiawan Muslim. Buya Syafii lahir di Sumpur Kudus, Minangkabau, 31 Mei 1935.

Pada 1998-2005, ia menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tak hanya itu, Buya Syafii juga pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Lalu ia pun aktif dalam Maarif Institute. Ia dikenal sebagai tokoh bangsa yang sering menyampaikan kritik secara objektif serta lugas melalui tulisannya di berbagai media.

Pada 2008, atas karya-karyanya, ia mendapat penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina.

Pada 27 Mei 2022, Buya Syafii meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta.

4. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur merupakan cendekiawan Muslim yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-4.

Lahir di Jombang, 4 Agustus 1940, Gus Dur mengambil alih tanggung jawab memimpin NU (Nahdlatul Ulama).

Ia terpilih sebagai Ketua PBNU pada tahun 1984, beberapa tahun setelah ia mulai terjun ke dunia politik. Di NU, Gus Dur berperan mereformasi serta menghidupkan NU.

Ketika menjadi presiden, Gus Dur telah membuat berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Tahun Baru Imlek yang menjadi hari libur nasional.

Di kalangan aktivis pro demokrasi, Gus Dur dikenal sebagai tokoh demokrasi serta pluralisme. Pada 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.