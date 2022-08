JAKARTA - Bagi sebagian orang, memiliki gelar pendidikan mungkin merupakan suatu hal yang diimpikan.

Gelar pendidikan merupakan pertanda bagi seseorang bahwa dirinya telah lulus dan memiliki pengetahuan mengenai bidang pendidikan tertentu.

Namun, tak hanya satu gelar, beberapa orang memiliki banyak gelar pendidikan yang membuat nama mereka menjadi semakin panjang.

1. H. Achmad Tarmizi

Sejak tahun 2017 Achmad Tarmizi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Achmad Tarmizi tercatat sebagai pemegang rekor MURI sebagai sekretaris daerah dengan gelar terpanjang.

Bagaimana tidak, ia memiliki gelar sebanyak 83 gelar, di antaranya adalah 11 gelar akademik dan 72 gelar non akademik.

Nama lengkap Achmad Tarmizi yang dilengkapi dengan gelarnya sebagai berikut.

Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, SE, SH, ST, MT, M.Si, MH, M.Pd, Ph.D (HC), CH, CHt, CHA, NNLP Pract, M.NNLP, CT.NNLP, CPHCM, HCBP, HCMP, CNHRP, CNPSP, CT.NPS, CHMP, CT.HM, CHLP, CT.HL, CHSP, CT.HS, CNSPP, CT.NSP, CNBLP, CT.NBL, CNSHP, CT.NSH, CNSCP, CT.NSC, CHPP, CT.HP, CNTP, CNICP, CT.NIC, CRBC, AWP, QWP, CTOT, CHRMP, C.SH, IPU, C. STMNI. Int'l, CPS, CPSP, CLA, C.PW, CSHWP, C.IB, CTAP, RFP, CPR, C.MARCOM, C.HRD, C.NLMOR, C.FH., CMFH, C.MMI., CT.MMI, CT-ALC, C.MGR, CSS.ALC, C.Pst, C.Ext, C.Hs, C.IT, C.AT, C.ME, C.Spk, C.CC, C.LA-ALC, C.LSc, CRBD, CT.NHT, CT.NHR, ASEAN Eng.

2. Weilin Kusuma

Weilin Kusuma merupakan pria kelahiran Makassar yang memiliki banyak gelar akademik. Bahkan saking banyaknya, ia dinobatkan sebagai peraih gelar akademik multidisiplin terbanyak oleh Museum Rekor Indonesia pada tahun 2012.

Di tahun 2022, gelar yang berhasil ia peroleh mampu mencapai 40 gelar akademik.

Adapun di antaranya adalah 12 gelar sarjana, 3 gelar magister, dan 25 gelar profesi.

Berikut merupakan gelar yang Weilin miliki, yaitu S.T., S. E., S. Sos., S. H., S. Kom., S. S., S. AP., S. Stat., S. Akt., S. I. Kom, S. I. P., S. Mat., M. T., M. SM., M. Kn., RFP-I, CPBD, CPPM, CFP, Aff.WM, BKP, QWP, CPHR, ICPM, AEPP, CBA, CMA, CPMA, CIBA, CBV, CERA, CSA, ACPA, CAPM, CAPF, CDMS, ACA, RTA, CRA, Ir.

3. Yenita

Seorang dosen Universitas Tarumanegara mendapatkan Rekor MURI pada 2019 dalam kategori Perempuan dengan Gelar Magister Terbanyak.

Dosen tersebut adalah Yenita. Tak main-main, Yenita memiliki 13 gelar akademik yang melengkapi namanya.

Telah berhasil menempuh pendidikan di berbagai program studi, nama Yenita kini menjadi Dr. Dr. Yenita, S.E, M.M.,MBA,MSI,MT,MH,MPD,MAK,ME,M.Ikom,MMSI.

4. Hardial Singh Sainbhy

Selain di Indonesia, di India ternyata ada juga orang yang memiliki gelar akademik yang banyak.

Orang tersebut adalah Hardial Singh Sainbhy. Diketahui Dr Sainbhy memiliki 35 gelar yang terdiri dari 15 gelar master, 5 gelar diploma pascasarjana, gelar sarjana hukum, sertifikat AMIE dan AMSIE, dan sejumlah gelar sarjana lainnya.

Memiliki banyak gelar memang sudah menjadi tekad baginya. Oleh karena itu, ia pun sangat suka untuk menghabiskan waktunya untuk menempuh pendidikan dan memperoleh lebih banyak gelar lagi.

Adapun gelar yang sudah berhasil ia peroleh di antaranya adalah MA (English), MA (Punjabi), MA (Economics), MA (Public Administration), MA (Philosophy), MA (Ghandian and Peace Studies), MA (Political Science), MA (History), MA (Defence and Strategy), MA (Ancient History, Culture and Archeology), MA (Sociology), MA (Sikh Studies), MA (Religious Studies), MA (Women Studies), MA (Hindi), MA (Journalism and Mass Communication), Post Graduate Diploma (PGD) di Ghandian Studies, PGD di Population Education, PGD di Mass Communication, LLB, PGD di Human Rights and Duties, PGD di Adi Granth Archarya, Diploma di Guru Granth Studies, Diploma di Office Organization and Procedures, Diploma di Civil Engineering, AMIE, AMISE, Shiksha Visharad (equivalent to B.ED.), Diploma di Medicine and Homoepathy (Gold Medalist), RMP (Homeopathy), RMP (Ayurved), Ayurved Rattan (setara dengan BAMS), Gyna, Vidwan, dan Junior Management Course.

5. Michael Nicholson

Di tahun ini, Michael Nicholson akan menginjak usia 81 tahun. Ia merupakan salah satu orang di dunia yang memiliki gelar akademik yang cukup banyak.

Selama menempuh pendidikan dalam waktu 55 tahun, ia telah memiliki 30 gelar akademik.

Gelar tersebut mencakup satu gelar sarjana, dua gelar associate, 23 gelar master, tiga gelar spesialis, dan satu doktor.

Di antaranya adalah B.R.E., Th.M., M.A., Sp.A., M.Ed., Ed.S., Ed.D., M.B.A., M.S.L.S., A.A.S., A.Bus., M.A., M.A., M.S.Ed., M.P.A., M.H.A.