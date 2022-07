JAKARTA - Baru-baru ini tengah viral video tentang curahan hati mahasiswa soal perjuangan mendapatkan empat gelar dari berbagai universitas yang tidak dilihat oleh orang.

Video ini diunggah oleh akun TikTok bernama @beldunski yang menceritakan pengalamannya kuliah di empat jurusan.

Di antaranya adalah Teknik Mesin UGM, Manajemen Bisnis BINUS, Big Data & Science USYD, serta Profesi Insinyur UI.

Melalui unggahannya itu, ia menceritakan perjuangannya mendapatkan empat gelar yang cukup panjang, melelahkan, dan banyak sekali pengorbanan yang ia lakukan.

"Sering banget ngeluh ga kuat, tp ga nyangka bisa nyelesein semuanya dengan baik. Thank u mama for the endless support," tulisnya di keterangan videonya.

Ia mengungkapkan berbagai perjuangannya seperti kuliah yang sampai malam, bekerja sambil bekerja paruh waktu yang membuatnya harus lembur mengerjakan tugas dan belajar karena setengah harinya sudah dipakai untuk bekerja.

"Nyelesein tugas akhir insinyur dimanapun karena kuliah ke 4 sambil full time" tulisnya. "Sering mau nyerah tapi mama selalu bilang jalanin dulu coba," tambahnya. Bahkan untuk sidang kelulusannya, ia harus tetap bekerja di kantor dan membagi fokusnya antara bekerja dengan materi sidangnya. Sontak unggahannya tersebut pun menuai pujian dari para warganet. "eh terkeren ini ambil 3 gelar dalam 1 waktu anjir" tulis akun ribskuyy. "Masyaallah keren banget ka semoga nular" tulis akun Matcha. "kak, videonya sangat2 memotivasi banget. aku smeester akhir, tp kadang suka mau nyerahhh" tulis akun Im Fine.