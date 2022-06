JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makariem mengatakan antusiasme generasi muda perempuan untuk mengembangkan diri semakin tinggi terlihat.

Hal ini terpantau dari semakin banyaknya pendaftar perempuan dalam program Kampus Merdeka.

"Banyak sekali perempuan berpartisipasi dalam kegiatan Kampus Merdeka," kata Nadiem dalam acara Side Event B20: Women in Business Action Council dengan tema "Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in the Global Economy", dikutip dari Antara, Sabtu (18/6/2022).

BACA JUGA:Mahasiswi Politeknik Negeri Banjarmasin Raih Beasiswa IISMAVO 2022 dari Kemendikbudristek

Business 20 (B20) adalah salah satu engagement group dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 yang merupakan sebuah forum dialog bersama komunitas bisnis global.

Dia menambahkan hal tersebut menunjukkan tidak ada lagi batasan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia usaha.

BACA JUGA:DPR Desak Kemendikbudristek untuk Akomodir 193 Ribu Guru Honorer

Untuk mengembangkan kemampuan wirausaha, Nadiem mengatakan pihaknya meluncurkan program Wirausaha Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa yang tertarik untuk menjadi pengusaha.

"Program ini memfasilitasi semua mahasiswa yang tertarik dengan bidang entrepreneur, di mana kami akan menyediakan sebuah mentoring untuk membuat sebuah proyek yang berkelanjutan," katanya.

Nadiem menjelaskan dalam program ini para mahasiswa didorong untuk melakukan transformasi di bidang kewirausahaan dan menciptakan dampak sosial yang positif. "Pada kegiatan ini kami tidak hanya membuat siswa untuk berpartisipasi, tapi juga untuk membuat sebuah transformasi atau perubahan di bidang entrepreneurship di Indonesia, fokus terhadap dampak-dampak sosial yang bisa diciptakan," katanya.