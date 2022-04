JAKARTA - Sejak posisi presiden dijabat pertama kali oleh George Washington pada tahun 1789, hingga kini Amerika Serikat telah memiliki 46 presiden. Presiden ke-46 Joe Biden dilantik pada tahun 2021, menggantikan Donald Trump.

Menelusuri latar belakang pendidikan para presiden AS ini, mereka kebanyakan merupakan lulusan universitas terbaik. Berikut beberapa universitas yang paling banyak menghasilkan presiden Amerika Serikat.

• Universitas Harvard

Universitas ini didirikan pada tahun 1636 dan menjadi perguruan tinggi pertama di Amerika. Universitas Harvard merupakan universitas terbaik di dunia yang diminati oleh banyak masyarakat mancanegara. Untuk masuk ke universitas ini sangat sulit, karena setiap tahunnya ribuan siswa terbaik dari semua negara mendaftar untuk masuk ke kampus ini.

Lulusan dari Universitas Harvard banyak yang berprestasi dalam akademik. Penelitian-penelitian yang dihasilkan dari sini juga berdampak di banyak bidang, seperti sains dan humaniora. Universitas Harvard juga diketahui mencetak lima presiden Amerika Serikat. Mereka adalah John Adams, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, John F Kennedy dan John Quincy.

• Universitas Yale

Universitas Yale merupakan universitas swasta yang terletak di New Haven, Connecticut. Menurut Times Higher Education, universitas ini menduduki urutan ke-9 sebagai universitas terbaik di dunia. Presiden Amerika Serikat yang pernah berkuliah disini berjumlah tiga orang, yakni William Howard Taft, George H.W Bush, dan George W. Bush. Ketiganya diketahui merupakan anggota grup Skull Bones yang cukup dikenal sebagai alumni yang kuat akan teori konspirasi.

• Universitas Princeton

Universitas Princeton didirikan pada tahun 1746, berlokasi di Princeton, New Jersey. Para alumni Princeton banyak yang meraih penghargaan, di antaranya 36 Nobel Prize, 17 National Medal of Science, 2 Abel Prize, 5 Fields, 9 Turing Award, dan 3 National Medal Humaniora. Tiga orang lulusan Universitas Princeton sukses menjadi presiden Amerika Serikat diantaranya James Madison dan Woodrow Wilson. Seorang lagi, John F Kennedy hanya kuliah sebentar di sana sebelum pindah ke Universitas Harvard.

• The College of William and Mary

The College of William and Mary berlokasi di Williamsburg, Virginia. Universitas ini merupakan perguruan tinggi tertua kedua di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1693. The College of William and Mary mencetak tiga presiden Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson, John Tyler, dan James Monroe. James Monroe tidak menyelesaikan kuliahnya akibat drop out karena sibuk dengan kegiatan revolusionernya.

• United States Military Academy

Akademi Militer ini didirikan pada 16 Maret 1802. United States Military Academy merupakan perguruan tinggi untuk para perwira Amerika Serikat. Dua orang lulusan Akademi Militer ini berhasil menjadi presiden, yakni Ulysses S. Grant dan Dwight Eisenhower. Selama berkuliah, Presiden Ulysses S. Grant diberikan nama baru, Hiram Ulysses Grant. Sedangkan Presiden Dwight Eisenhower semasa kuliah pernah bergabung dalam klub sepak bola.

Maria Alexandra Fedho/Litbang MPI

