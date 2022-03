PERSONAL branding atau self branding adalah strategi seseorang untuk membentuk jati diri, mempromosikan diri, serta meningkatkan dan mengembangkan diri. Branding sendiri bukan hanya tentang how to sell yourself, tapi juga berbicara tentang bagaimana seseorang melengkapi diri dengan kemampuan dan sisi unik yang “menjual” dalam dirinya.

“Di dalam personal branding sendiri kita bisa mengambil kendali atas penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri.” ujar Dra Indah Soekotjo, MSc, Professional Trainer dan Personal Coach dalam siaran pers, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/3/2022).

Indah Soekotjo yang juga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara dalam webinar “Self Branding to Get a Professional Job”, Sabtu (19/3/2022). Webinar ini diselenggarakan Generation Professional (GenPro) berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie.

Ada beberapa poin yang harus dipenuhi untuk memiliki self branding, untuk mendapatkan self branding tersebut, seorang individu dapat melakukan beberapa tips berikut :

1. Pengembangan kepercayaan

Dalam mengembangkan kepercayaan terhadap orang lain memang membutuhkan perjuangan yang lebih dalam prosesnya. Saat Anda telah mendapatkan kepercayaan dari orang lain maka semuanya akan mudah.

2. Membangun Kredibilitas

Ketika memiliki branding yang bagus maka secara tidak langsung rasa hormat orang lain terhadap Anda akan berkembang. Jika memiliki kredibilitas positif maka kepercayaan publik akan muncul dengan sendirinya.

3. Membangun Kepercayaan Diri

Dengan meningkatkan kepercayaan diri maka Anda dapat lebih percaya dengan keahlian yang dimiliki dan dapat memaksimalkannya dalam mengerjakan sesuatu.

4. Memperluas Koneksi

Anda akan lebih mudah meningkatkan exposure ketika memiliki citra diri yang baik, ditambah dengan jaringan koneksi yang lebih luas.

“Semua orang bisa menciptakan branding untuk dirinya sendiri dengan segala keterbatasan yang ada. Tidak ada halangan yang menghalangi Anda. If you want to be seen, stand up. If you want to be heard, speak up. Kalau kamu tidak mau menunjukkan hal yang paling kecil yang kamu miliki, kamu belum bisa menciptakan branding itu sendiri. Apapun potensi yang kamu miliki saat ini, itu akan menjadi bekal dirimu di masa depan.” tutur Dra. Indah Soekotjo, MSc.

Webinar yang dibuka untuk umum ini memberikan pengetahuan tentang betapa pentingnya self branding untuk setiap individu, tidak melihat latar belakang. Kegiatan ini hadir sebagai bentuk kepedulian Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie dan GenPro untuk membekali fresh graduate memasuki dunia kerja.