BANYUMAS – Empat mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah sukses mengukir prestasi di sebuah ajang kompetisi internasional. Keempatnya mendapatkan penghargaan setelah menciptakan alat pengolah limbah tekstil berbasis mikroorganisme.

Mereka adalah Putri Ramadani, Yasinta Nida Arroyan, Wafa Nur Azizah dari Fakultas Biologi dan Febriansyah Dwi Putra dari Fakultas Teknik yang berkompetisi di ‘6th Istanbul International Inventions Fair’21’ pada 21 – 26 September lalu.

Putri dan tim menyabet penghargaan kategori ‘Best Invention Medal’ dan ‘Best International Award’ dengan judul invensi "My-zeo: Mycoremediation and Zeolit Filter with Sensor for Textile and Batik Wastewater Treatment.”

Baca juga: Mahasiswa Unsoed Kembangkan Sistem Irigasi Pertanian Berbasis Energi Angin

Karya yang diikutsertakan ke dalam kompetisi internasional ini bersaing dengan peserta kampus-kampus ternama dari berbagai negara. Putri mengatakan my-zeo adalah produk inovasi berupa alat pengolah limbah khususnya limbah pewarna tekstil dan batik berbasis mikroorganisme jamur.

Alat ini menggunakan bahan biologis berupa teknobiologi mikroorganisme jamur dan bahan alam sebagai filtrasi yang digerakkan dengan menggunakan motor listrik.

Baca juga: Mahasiswa Ini Kembangkan Konsep Pertanian "Nanofarm"

Dia menjelaskan my-zeo mampu memulihkan kandungan bahan pencemar lingkungan dalam air limbah batik menjadi lebih ramah lingkungan. Selain warna, alat ini dapat memulihkan total suspended solid, khrom total, ammonia bebas, fenol, dan PH sehingga sesuai dengan nilai baku mutu.

Alat ini tercipta karena persoalan penanganan limbah industri seperti salah satunya limbah batik yang belum optimal menjadi inspirasi my-zeo. Pengadaan alat pengolah limbah dengan harga tinggi menjadi kendala utama para pelaku industri batik rumahan. hal inilah yang membuat para mahsiswa ini meyakini/ my-zeo dapat menjadi salah satu upaya solusinya// dengan bahan dasar alami yang dapat diproduksi berkelanjutan dapat dimanfaatkan dengan nominal yang lebih ekonomis// dengan dimenangkannya best invention medal dan best international award lewat kompetisi internasional/ mereka berharap ini bisa jadi lecutan semangat dalam mengukir prestasi/ sekaligus inspirasi bagi para inventor atau pereka cipta muda//