PAPUA - Tak hanya mempunyai segudang prestasi di bidang olahraga, talenta-talenta muda asal Papua ternyata mempunyai segudang prestasi dalam meniti karir dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan.

Salah satu bukti pemuda Papua mempunyai prestasi gemilang dalam dunia pendidikan dimiliki oleh putra asli Papua, Izak Semuel Ongge. Memang sejak kecil Izak memiliki cita-cita membangun Papua melalui pendidikan dan bakatnya.

Torehan prestasi diukir oleh Izak Semuel Ongge yang merupakan Mahasiswa Indonesia asal Papua, dalam Lomba Pidato berbahasa Korea yang diselenggarakan oleh Park Chung Hee School of Policy and Saemaul (PSPS), Yeungnam University tempatnya menuntut ilmu S2nya. Ya Izak Semuel Ongge merupakan salah seorang mahasiswa yang saat ini tengah melanjutkan studi S2nya di Yeungnam University di Korea Selatan sejak bulan Februari 2021 lalu.

Lomba Pidato yang bertajuk “2021 PSPS Saemaul Spirit Korean Speech Contest” ini dilangsungkan pada Jumat (15/10/2021) di Convention Hall, Chunma Arts Center, Yeungnam University, yang diikuti oleh belasan International Students PSPS yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Ghana, Tanzania, Cameroon, Rwanda, Ethiopia, dan Costa Rica.

Pada kesempatan tersebut, Fairuz Rafidah Aflaha mahasiswi yang juga berasal dari Indonesia keluar sebagai Juara 3.

Dewan Juri dalam kontes tersebut merupakan Dekan dan Para Professor dari PSPS Yeungnam University. Dalam kontes tersebut, diikuti oleh 5 orang Mahasiswa/i asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di PSPS Yeungnam University.

Dalam perbincangan melalui sambungan telepon internasional, bersama MNC Portal Indonesia, Izak mengatakan, lomba pidato ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pelajar internasional dalam berbahasa Korea, mengingat pelajar internasional diwajibkan untuk mengikuti kursus atau kelas khusus bahasa Korea supaya mereka bisa menggunakan bahasa Korea dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam lomba pidato tersebut menurut Izak, para peserta diberikan kesempatan memilih tema yang dibawakan dalam lomba pidato tersebut.

" Setiap peserta diberikan kesempatan memilih tema yang akan dibawakan pada lomba pidato tersebut antara lain, “PSPS for Me”, “My Life in Korea” dan “The Happiest Moments in My Life”." Ujar Izak saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (18/10/2021) malam tadi.

Izak tak menyangka akan keluar sebagai pemenang dengan predikat juara satu dalam lomba pidato dengan menggunakan bahasa Korea tersebut.

“Saya tidak menyangka bisa menjadi Juara 1 pada lomba ini, saya hanya ingin berpartisipasi dan menambah pengalaman selama saya menempuh pendidikan di sini. Saya hanya berusaha tampil santai membawakan pidato dengan gaya saya, dan memberikan sedikit lelucon agar audience yang menyaksikan bisa ikut merasakan pengalaman-pengalaman hidup sayadi Korea,” Ujar Izak Semuel Ongge, kepada MNC Portal Indonesia, saat berbincang-bincang melalui sambungan telepon seluler, Senin (18/10/2021) malam tadi.

Izak Semuel Ongge merupakan putra asli Papua yang saat ini merupakan seorang ASN pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) di

Saat ini, pria yang masih berstatus singel ini tengah melanjutkan pendidikan S2 di Yeungnam University di Korea Selatan sejak bulan Februari 2021.

Dengan hasil yang didapatkan, menurut pria lulusan SMA Negeri 1 Sorong, Papua Barat, tahun 2007 tersebut dirinya merasa bersyukur dan hal ini menjadikan motivasi bagi dirinya dalam meraih cita-cita dan masa depannya yang ia dambakan.

Dalam kesempatan itu, Pria lulusan Hubungan International Universitas Cenderawasih berusia 29 tahun ini memberikan pesan khusus kepada generasi muda Papua untuk bisa mengembangkan diri sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada pribadi masing-masing. Izak meminta kepada para generasi emas asal Papua agar dapat menggunakan masa muda dengan hal-hal yang positif.

" Harapan buat generasi muda Papua supaya bisa mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dalam diri masing-masing. Gunakan masa muda dengan kegiatan-kegiatan positif, sekolah yang baik supaya bisa membangun kitong (kita) pu (punya) tanah Papua lebih baik lagi." Ujarnya.

Izak mengatakan, saat ini, baru dirinya sebagai putra asli Papua yang mendapat kesempatan untuk belajar di Universitas Yeungnam University di Korea Selatan. Dirinya saat ini tengah berjuang untuk bisa mempermudah jalan bagi putra-putri asal Papua lainnya dapat melanjutkan pendidikan di Universitas tersebut.

" Dan sekarang di Korea ini sepertinya cuma sa (saya) satu-satunya anak asli Papua yang kuliah di Korea Selatan jadi sa (saya) lagi giat-giatnya upayakan anak-anak Papua untuk bisa lanjut sekolah di Korea." Ungkap Izak.

" Semoga nanti ke depannya banyak anak-anak muda Papua yang bisa dapat kesempatan lanjut sekolah di sini. Karena kitong bisa belajar banyak hal dari Korea Selatan yang dulunya negara tertinggal, dong bisa bangkit dan bangun dong pu negara menjadi salah satu negara paling maju di dunia."tandasnya.