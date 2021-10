Did You Know: Heboh Tanaman Porang yang Jadi Komoditas Baru

Lutfia Dwi Kurniasih, Okezone · Sabtu 02 Oktober 2021 16:39 WIB

1TOTAL SHARE Link successfully copied A A A JAKARTA - Pernah dengar tentang tanaman porang? Atau pernah melihatnya? Tanaman yang termasuk dalam jenis umbi-umbian ini memiliki keunikan, lho. Tanaman porang dengan bahasa latin Amorphophallus muelleri Blume merupakan salah satu tumbuhan lokal Indonesia yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Beberapa bulan lalu tanaman porang menjadi ramai berkat Presiden Joko Widodo yang datang langsung ke pabrik pengolahan porang di Madiun, Jawa Timur. Diketahui porang menjadi komoditas baru yang dapat memberikan nilai tambah baik bagi perusahaan pengolah porang maupun kepada para petani. Mengapa bisa dikatakan begitu? Memangnya apa keunikan porang? Berikut adalah fakta unik tanaman porang yang wajib kamu tahu, seperti dihimpun Edukasi Okezone. 1. Menjadi Komoditas Baru Pengganti Beras Dalam keterangan akun Instagram resmi Presiden Jokowi, beliau menuliskan bahwa tanaman porang akan menjadi komoditas ekspor andalan baru dari Indonesia apabila serius digarap. Diketahui, satu hektar lahan yang ditanami porang dapat menghasilkan 15 - 20 ton. Dari jumlah tersebut, petani dapat menghasilkan hingga Rp 40 juta dalam waktu 8 bulan. Nilainya ini sangat besar dan pasarnya pun masih terbuka lebar. “Porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low calorie, low carbs dan juga rendah kadar gula. Saya kira ini akan menjadi makanan sehat di masa depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah,” jelasnya saat Jokowi mengunjungi pabrik PT Asian Prima Konjac, di Kota Madiun, Jawa Timur. Presiden Jokowi juga berharap porang bisa dieskpor dalam berbagai bentuk. "Ke depan, saya berharap, porang dapat diekspor tidak hanya dalam bentuk mentah dan barang setengah jadi, namun sudah dalam bentuk beras porang," tambahnya. 2. Bisa Dibuat Aneka Olahan Melansir dari balitkabi.litbang.pertanian.go.id tanaman porang telah diolah menjadi 47 bentuk olahan, hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Klangon, Didik Kuswandi saat kunjungan Kepala Balitkabi ke Desa Klangon. Berbagai bentuk olahannya antara lain beras, shirataki, campuran produk kue, bakso, roti, masker, lem, hingga kosmetik. Porang telah menjadi penggerak banyak UMKM/PKK di Desa Klangon untuk mencoba dan mengolah umbi porang menjadi berbagai produk turunannya. Produk porang lainnya yang biasa diolah dan dipasarkan adalah chips, tepung porang (konjac flour), dan tepung glukomanan (konjac glucomannan). 3. Memiliki Banyak Manfaat Bagi Tubuh Dilansir situs Badan Litbang Pertanian Kementrian Pertanian, tanaman porang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, kristal kalsium oksalat, alkaloid, dan serat pangan. Porang juga memiliki kandungan glukomanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman umbi lainnya. Biasanya porang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pangan fungsional, pakan ternak, pengikat air, bahan pengental, penggumpal atau pembentuk gel dan makanan diet rendah lemak dan kalori, terutama karena sifat kelarutan glukomanannya yang tinggi dalam air. Porang juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga membuat lem organik serta penjernih air. Ada pula yang memanfaatkan tepung porang untuk penstabil es krim. Bahkan, porang menjadi salah satu bahan pembuatan komponen pesawat terbang. 4. Bisa Menurunkan Berat Badan porang memiliki kandungan glukomannan yang tinggi. Kandungan glukomannan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri pangan seperti mie shirataki yang cukup terkenal di Jepang, China, dan Taiwan. Mie panjang berwarna putih ini dikenal sebagai makanan yang mengenyangkan dan rendah kalori. Mie shirataki ini kaya akan glukomanan. Bahkan faktanya, glukomanan telah terbukti menyebabkan penurunan berat badan dalam banyak penelitian. Sebelumnya 1 2 Selanjutnya # Presiden jokowi

